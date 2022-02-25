Число эвакуированных в РФ жителей Донбасса выросло почти до 118 тысяч

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В России за минувшие сутки выявлено 122 995 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране заболели свыше 16,1 млн человек, сообщается на сайте федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

За 24 часа были госпитализированы 14 324 человека. При этом из больниц по выздоровлению выписали 181 343 пациента. За всё время пандемии от коронавируса вылечились 13,3 млн россиян. Жертвами инфекции...