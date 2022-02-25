Число эвакуированных в РФ жителей Донбасса выросло почти до 118 тысяч
Антон Соловьев
Антон Соловьев
11:32, 26 февраля 2022
Пункт временного размещения беженцев в РостовеФото: Артём Соболев/NEWS.ru
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Число жителей ДНР и ЛНР, эвакуированных в Россию с 18 февраля, выросло почти до 118 тысяч. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах. Сообщается, что большинство людей расположились у родственников и знакомых. Также созданы пункты временного размещения.
По данным на утро субботы, границу России пересекли более 117,8 тысячи человек, свыше 74 тысяч из которых имеют украинское гражданство, более 43 тысяч — российское,— сообщают военные.
Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что на 25 февраля из Донбасса в Россию прибыли 120 тысяч человек, передаёт РИА Новости. Турчак отметил, что пункты временного размещения были развёрнуты в 15 регионах. Он также добавил, что больше половины прибывших составляют дети.