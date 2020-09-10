Чиновника Минобороны арестовали по делу о крупной взятке

https://static.news.ru/photo/2b07cff2-f36c-11ea-a8ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ведущий советник отдела департамента Минобороны России по обеспечению гособоронзаказа Виталий Ликучев задержан в рамках расследования уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере.

Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах. Он добавил, что с чиновником проводятся следственные действия, но комментировать фабулу дела отказался.

В Басманном суде Москвы агентству сообщили, что Ликучеву избрана мера пресечения в виде ареста на срок до 8 ноября.

Ранее NEWS.ru писал, что обвинение в получении взятки в особо крупном размере предъявлено бывшему замглавы Генштаба ВС РФ генерал-полковнику Халилу Арсланову. Кроме того, он обвиняется в мошенничестве с госконтрактами на ремонт военной техники. В настоящее время он находится под стражей.