Чиновника Минобороны арестовали по делу о крупной взятке

Ведущий советник отдела департамента Минобороны России по обеспечению гособоронзаказа Виталий Ликучев задержан в рамках расследования уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере.
Об этом ТАСС
В Басманном суде Москвы агентству сообщили, что Ликучеву избрана мера пресечения в виде ареста на срок до 8 ноября.
Ранее NEWS.ru писал, что обвинение в получении взятки в особо крупном размере предъявлено бывшему замглавы Генштаба ВС РФ генерал-полковнику Халилу Арсланову. Кроме того, он обвиняется в мошенничестве с госконтрактами на ремонт военной техники. В настоящее время он находится под стражей.
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