Четыре станции Сокольнической линии метро возобновили работу

https://static.news.ru/photo/929e674a-db96-11ea-8e9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Станции Сокольнической линии метро с 11 августа открылись для пассажиров. Это «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка», которые переходили на особый режим работы с 14 июля по 19 августа.

Юго-западный участок линии до 20 августа по-прежнему работает по особому графику. Это связано с прокладкой современного бесстыкового пути, сообщает «Москва 24».

В выходные и некоторые понедельники станции для пассажиров закрыты полностью, в остальные дни работают до 23:00. Заключительный этап работ намечен на период с 23:00 14 августа до утра 20 августа. На указанный период времени станции тоже будут закрыты.

Пассажирам предлагается воспользоваться бесплатными автобусами маршрута КМ. Также можно доехать на других маршрутах наземного общественного транспорта.

Ранее NEWS.ru сообщал, что первый голографический экран установили в переходе между станциями «Новослободская» и «Менделеевская». Сейчас проходит этап тестирования, в ходе которого в течение полугода такие же устройства разместят на нескольких других станциях метро.