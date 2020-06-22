Чемпионат Испании по футболу готовится к возвращению зрителей на трибуны

Частичное возвращение зрителей на трибуны чемпионата Испании по футболу планируется руководством Ла Лиги.
Руководство чемпионата Испании по футболу разослало клубам план, регламентирующий возвращение болельщиков на трибуны. Об этом сообщило AFP.
В частности, согласно новым правилам, болельщики должны будут проходить процедуру регистрации для посещения матчей. В дни игр зрителей разделят на группы и через определённые временные отрезки будут заводить на стадион, перед этим померив температуру у каждого.
Если у человека температура тела выше 37,5 градуса, ему будет отказано в посещении матча. Кроме того, Ла Лига обяжет находиться в маске на протяжении всей встречи, каждому зрителю выдадут по две бутылки с водой, также обязательно соблюдение социального дистанцирования,
Ранее РПЛ опубликовала календарь оставшейся части сезона чемпионата России по футболу, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Турнир возобновится 19 июня матчем «Крылья Советов» — «Ахмат». Последний тур состоится 22 июля. Болельщики смогут заполнить трибуны на 10%, писал NEWS.ru.
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