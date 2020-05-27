Часть сотрудников ВЦИОМ перейдёт на удалённую работу после пандемии

https://static.news.ru/photo/2ef90082-a028-11ea-90d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: ВЦИОМ/facebook.com

Руководство Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) рассматривает возможные варианты нового формата работы для своих сотрудников после отмены ограничений, введённых на период пандемии коронавируса. Предполагается, что только треть специалистов центра будут работать в офисе, остальные останутся на удалёнке.

ВЦИОМ к прежней сугубо офисной работе уже не вернётся. Это и по экономическим соображениям неэффективно, и, более того, за эти два месяца работы в удалённом режиме мы поняли, что некоторые вещи на удалёнке делать эффективнее, — заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров.

Ранее ВЦИОМ провёл исследование, в ходе которого выяснилось, что за период самоизоляции в России в восемь раз выросло число тех, кто работает удалённо. Фёдоров отметил, что к этим условиям большинство россиян адаптировались безболезненно, и теперь не все готовы вернуться к прежнему формату работы.

Как писал NEWS.ru, Федерация независимых профсоюзов России разработала поправки в Трудовой кодекс. Инициатива предполагает возмещение дополнительных расходов сотрудника при его временной работе из дома. Компании могут обязать оплачивать электричество, доступ в Интернет, телефонную связь и ПО для компьютера. Для этого кодекс предлагается дополнить статьёй о временной удалённой работе. Согласно документу, при оформлении дополнительного соглашения об исполнении своих обязанностей из дома отдельно оговаривается порядок такого возмещения. Законопроект поступил в Минтруд, специалисты в настоящий момент изучают его.