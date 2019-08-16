https://static.news.ru/photo/ecd36798-c0ed-11e9-befb-fa163e074e61_660.jpg Всеволод Чаплин Фото: The Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation

Протоиерей Всеволод Чаплин, который выступил на митинге КПРФ в Москве, прокомментировал ситуацию с протестами в России.

По его словам, нет ничего удивительного в том, что он посетил акцию, так как духовенство уже много лет ведёт диалог с левыми.

Он отметил, что на митинг вышли не только коммунисты, но и местные жители ряда столичных районов, которые выступают против застройки, а также обманутые дольщики.

Очень многое из того, что было сказано, я вполне разделяю. И, кстати, как левые, так и правые в России критикуют финансово-олигархический капитализм, который был ошибочно принят как наша экономическая и социальная система в начале 90-х. Я сказал о том, что нужно не кулуарным образом, а с участием всех общественных сил готовить изменения в конституцию мирным и законным путём. Чтобы глубинный народ был услышан, чтобы его спросили, — рассказал Чаплин.

Протоиерей подчеркнул, что протесты связаны не только с выборами в Мосгордуму, но и с более глобальными проблемами.

Кстати, были люди, которые выступают против тотального электронного контроля. Над ними смеялись раньше. А сейчас даже честные либералы видят, что рождается такая тоталитарная система, которая не снилась никакому Сталину. И вот, верующие православные люди, которые критикую планы цифрового контроля, тоже присутствовали на этой площадке, — сообщил он.

По его мнению, в России необходимо организовывать больше площадок, на которых «патриоты, правые и левые, оппозиционеры, пожилые и молодые» могли бы высказаться.

Чаплин добавил, что относит себя к критикам действий как и церковных, так и светских властей, и не понимает тех, кто «бездумно одобряет любые слова власти, только чтобы выслужиться», или людей, которые «бегают по улицам с неясными лозунгами», передаёт Telegram-канал « Расстрига ».

Ранее, как писал News.ru, на проспекте Сахарова состоялся согласованный митинг КПРФ. По данным МВД, коммунистам удалось мобилизовать под свои знамёна около четырёх тысяч человек. Однако люди начали массово расходиться после выступления певца Игоря Талькова.