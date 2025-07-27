Чак-чак по-восточному — простой рецепт для домашних сладкоежек

Этот рецепт чак-чака поможет вам быстро приготовить вкусную восточную сладость у себя дома. Никаких сложностей — только классика и отличный вкус.

Ингредиенты

Мука — 300 г

Яйца — 3 шт.

Водка — 1,5 ст. л.

Соль — 0,3 ч. л.

Растительное масло — 200 г (для жарки)

Мед или сироп — 3 ст. л.

Сахар — 4 ст. л.

Пошаговый рецепт приготовления чак-чака

Шаг 1. Подготовьте все ингредиенты.

Шаг 2. Замесите тесто, смешав муку, яйца, соль и водку до однородности.

Шаг 3. Накройте тесто пленкой или миской и оставьте на 30 минут для набухания.

Шаг 4. Разделите тесто на три части, раскатайте каждую толщиной до 2 мм и нарежьте полосками шириной около 2 см.

Шаг 5. Нарежьте полоски лапшой шириной примерно 3 мм и аккуратно разделите их, чтобы не слиплись.

Шаг 6. Разложите лапшу на полотенце или подносе, чтобы избежать прилипания.

Шаг 7. Разогрейте растительное масло в казане или глубокой сковороде. Обжаривайте лапшу небольшими порциями, помешивая, пока она не станет кремового цвета.

Шаг 8. Выложите готовую лапшу на сито, чтобы стекло лишнее масло.

Шаг 9. В другой сковороде растопите сахар с медом на медленном огне, постоянно помешивая до растворения сахара.

Шаг 10. Снимите сироп с огня, вылейте его на лапшу и аккуратно перемешайте, стараясь не сломать кусочки.

Шаг 11. Выложите чак-чак на блюдо, слегка придавите влажными руками, чтобы убрать пустоты.

Шаг 12. Подавайте чак-чак с чаем или кофе. Детям к сладкому хорошо подойдет кефир или молоко.

Готовьте чак-чак дома и удивляйте близких вкусной восточной классикой!

Я всегда любила салаты с яичными блинами — они такие нежные и воздушные! Обычно добавляла отварную курицу, но недавно решила заменить ее на кальмаров, и получилось просто чудо.