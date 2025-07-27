Чак-чак по-восточному — простой рецепт для домашних сладкоежек

Этот рецепт чак-чака поможет вам быстро приготовить вкусную восточную сладость у себя дома. Никаких сложностей — только классика и отличный вкус.
Ингредиенты
- Мука — 300 г
- Яйца — 3 шт.
- Водка — 1,5 ст. л.
- Соль — 0,3 ч. л.
- Растительное масло — 200 г (для жарки)
- Мед или сироп — 3 ст. л.
- Сахар — 4 ст. л.
Пошаговый рецепт приготовления чак-чака
Шаг 1. Подготовьте все ингредиенты.
Шаг 2. Замесите тесто, смешав муку, яйца, соль и водку до однородности.
Шаг 3. Накройте тесто пленкой или миской и оставьте на 30 минут для набухания.
Шаг 4. Разделите тесто на три части, раскатайте каждую толщиной до 2 мм и нарежьте полосками шириной около 2 см.
Шаг 5. Нарежьте полоски лапшой шириной примерно 3 мм и аккуратно разделите их, чтобы не слиплись.
Шаг 6. Разложите лапшу на полотенце или подносе, чтобы избежать прилипания.
Шаг 7. Разогрейте растительное масло в казане или глубокой сковороде. Обжаривайте лапшу небольшими порциями, помешивая, пока она не станет кремового цвета.
Шаг 8. Выложите готовую лапшу на сито, чтобы стекло лишнее масло.
Шаг 9. В другой сковороде растопите сахар с медом на медленном огне, постоянно помешивая до растворения сахара.
Шаг 10. Снимите сироп с огня, вылейте его на лапшу и аккуратно перемешайте, стараясь не сломать кусочки.
Шаг 11. Выложите чак-чак на блюдо, слегка придавите влажными руками, чтобы убрать пустоты.
Шаг 12. Подавайте чак-чак с чаем или кофе. Детям к сладкому хорошо подойдет кефир или молоко.
Готовьте чак-чак дома и удивляйте близких вкусной восточной классикой!
Я всегда любила салаты с яичными блинами — они такие нежные и воздушные! Обычно добавляла отварную курицу, но недавно решила заменить ее на кальмаров, и получилось просто чудо.