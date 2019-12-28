https://static.news.ru/photo/ce93c71a-2af0-11ea-9730-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сервис «Тинькофф Путешествия» изучил данные клиентов, которые купили авиабилеты на новогодние каникулы — с 27 декабря по 8 января. Аналитики составили рейтинг самых популярных направлений и оценили средний рост цен на билеты.

В исследовании говорится, что за границу на новогодние каникулы поедет около 35% авиапутешественников. Самая популярная страна для отдыха зимой — Германия. Туда полетят более 10% от всех туристов, отправляющихся за рубеж. Следом в рейтинге популярности находятся Таиланд и Италия — сюда направляются 9% и 8% путешественников соответственно. Также востребованы Испания (4,8%), Турция (4,8%), Чехия (4,2%), Армения (3,3%), Индонезия (2,9%) и Шри-Ланка (2,8%). Десятку популярных стран замыкает Израиль (2,3%).

Средний рост цен на перелёт по десяти наиболее популярным направлениям на новогодние каникулы составил 251%. Стоимость прямого рейса Москва — Берлин и обратно начинается от 16,1 тысячи рублей. В конце января это же путешествие обойдётся в 9,6 тысячи рублей. Слетать на Пхукет на праздники стоит минимум 110 тысяч рублей, в конце января — 35 тысяч рублей. Цены на полёт в Рим начинаются от 29,2 тысячи рублей, Стамбул — от 30,1 тысячи рублей, Барселону — от 47,9 тысячи рублей, Прагу — от 22,9 тысячи рублей, на Шри-Ланку — от 98,2 тысячи рублей.

В новогодние праздники Европу выбрали 49,7% путешественников, Азию — 45,2%. В Америку и Африку отправятся чуть более 5% от всех выезжающих за рубеж туристов. В среднем россияне улетают на зимние каникулы из страны на десять дней. Большинство из них отправляются в путь 28 декабря, некоторые — 31 декабря. В страны из топ-10 самых популярных 93% россиян летят отечественными авиакомпаниями, только 7% путешественников выбирают иностранных перевозчиков.

Ранее NEWS.ru писал, что туроператоры составили рейтинги самых дорогих путешествий, которые приобрели россияне на Новый год. Почти в 8,5 миллиона рублей обошёлся 14-дневный отдых на двоих в пятизвёздочном отеле на Мальдивах по системе «всё включено». Вторую строчку занял тайский остров Пхукет — за пятизвёздочный отель двое российских туристов заплатили 5,2 миллиона рублей. Тройку замкнули ОАЭ — двое взрослых и трое детей слетают в Абу-Даби из Москвы бизнес-классом и проведут в шикарном отеле две недели за 3,3 миллиона рублей.