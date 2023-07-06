Центробанк допустил повышение ключевой ставки Набиуллина: ЦБ РФ допускает разовое или циклическое повышение ключевой ставки

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Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила о возможности увеличения ключевой ставки в связи с усилением проинфляционных рисков, передает РИА Новости. В то же время она отметила, что сейчас сложно сказать, будет ли это единовременное увеличение или же часть более длительного процесса.

Мы видим, что проинфляционные риски превалируют над дезинфляционными, и они даже усиливаются. Конечно, мы допускаем возможность повышения ставок, но будет оно одноразовым, будет ли целый цикл — будет зависеть от ситуации, которую мы будем анализировать, — отметила Набиуллина.

Глава Центробанка добавила, что сейчас слишком рано делать выводы относительно решения, которое примет регулятор. Стоит отметить, что следующее заседание Центрального банка России, посвященное ключевой ставке, запланировано на 21 июля.

6 июля курс доллара на Московской Бирже поднялся выше 94 рублей и таким образом достиг очередного максимума с марта 2022 года, прибавив более чем два рубля в сравнении со значением на момент закрытия прошлой сессии. Курс евро уже в начале торгового дня на МосБирже поднялся выше 100 рублей, достигнув трехзначного значения также впервые с прошлогоднего марта.