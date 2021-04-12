Бывшую жену Аршавина выписали из больницы после выхода из комы

https://static.news.ru/photo/3d522d8a-9b8f-11eb-b486-96000091f725_660.jpg Фото: arshavina_alisia__mb/instagram.com

Алису Казьмину, бывшую супругу футболиста Андрея Аршавина, выписали из медицинского учреждения. Женщина находилась в больнице под присмотром докторов из-за последствий перитонита. Некоторое время она провела в коме, в результате которой у неё образовались пролежни на ногах.

Как рассказала журналистам сама бывшая супруга спортсмена, её состояние оставляет желать лучшего. Из-за сепсиса пролежни заживают медленно, восстановление может затянуться на восемь месяцев. Казьмина испытывает адскую боль в кроссовке, по её признанию, однако успевает заниматься детьми, возить их в школу и садик.

Нос и скулы всё больше деформируются, это очень удручает. А до пластики ещё далеко, так как плохие анализы и в принципе самочувствие. Слабость, астения... Нога, живот, лицо — куда ни глянь, везде прилипли тяжёлые и долгие болезни, — цитирует женщину портал StarHit.

Как ранее передавал NEWS.ru, Виктория Боня нелестно высказалась в адрес бывшей жены Андрея Аршавина Алисы Казьминой. Ведущая отметилась мнением, что экс-жена спортсмена сама виновата в свалившихся на неё бедах, а футболист здесь совершенно ни при чём.

Казьмина сейчас борется с тяжёлой болезнью — некрозом носа. Бывшая свекровь, несмотря на это, выселяет её с детьми из особняка и требует деньги за «постой».