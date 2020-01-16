Бывший зампред правительства Дагестана Шамиль Исаев приговорён Лефортовским судом Москвы к 4,5 годам лишения свободы за присвоение бюджетных средств.
Пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко
Как сообщал NEWS.ru, в октябре 2019 года по этому же делу были осуждены врио премьер-министра Дагестана Абдуcамад Гамидов и его заместитель Раюдин Юсуфов. Следствие установило, что сообщники присвоили более 40 млн рублей, выделенных из бюджета на реконструкцию здания спецучреждения для временного содержания иностранцев в Махачкале. Работы в итоге были проведены без привлечения бюджетных средств. При этом открытый аукцион в электронной форме на право заключения госконтракта на реконструкцию не проводился. Проектно-сметная документация также отсутствовала.
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