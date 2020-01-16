https://static.news.ru/photo/0c3ab09c-3870-11ea-9b7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший зампред правительства Дагестана Шамиль Исаев приговорён Лефортовским судом Москвы к 4,5 годам лишения свободы за присвоение бюджетных средств.

Пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко рассказала об этом РИА Новости. Исаев признал виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 33 и частью 4 статьи 160 УК РФ. Частично удовлетворён иск «Дирекции единого государственного заказчика-застройщика» — организации, выступавшей в качестве потерпевшей. Осуждённый должен будет выплатить более 56 млн рублей в счёт возмещения убытков.

Как сообщал NEWS.ru, в октябре 2019 года по этому же делу были осуждены врио премьер-министра Дагестана Абдуcамад Гамидов и его заместитель Раюдин Юсуфов. Следствие установило, что сообщники присвоили более 40 млн рублей, выделенных из бюджета на реконструкцию здания спецучреждения для временного содержания иностранцев в Махачкале. Работы в итоге были проведены без привлечения бюджетных средств. При этом открытый аукцион в электронной форме на право заключения госконтракта на реконструкцию не проводился. Проектно-сметная документация также отсутствовала.