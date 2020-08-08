Бывшие послушники захваченного на Урале монастыря заявили об избиениях

https://static.news.ru/photo/176f54ac-da39-11ea-97b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Бывшие послушники Среднеуральского женского монастыря, захваченного бывшим схиигуменом Сергием (Романовым), рассказали, что их избивали. Подробности они рассказали на телеканале «Россия 24».

Многие дети оттуда (из монастыря — NEWS.ru) выходят с поломанной психикой, это однозначно, — заявил в эфире один из бывших послушников, Филипп Малюткин.

Он добавил, что его самого били по ногам даже за то, что он, будучи ребенком, ходил купаться. По его словам, после такого обарщения многие долгие годы восстанавливаются, многие до сих пор не восстановились, у кого-то какие-то страхи есть, боязни.

Другая воспитанница монастыря — Христина Самушкина — призналась, что даже не заметила, в какой момент священнослужители перешли грань дозволенного в общении с детьми. По её словам, распоряжения отдавал сам схиигумен Сергий. Детей наказывали за любую провинность. Девушка отметила, что несколько лет не могла рассказать отцу об издевательствах и сделала это только после ухода из монастыря.

Отец Сергий (Николай Романов) — один из самых скандальных клириков. Он 13 лет отсидел за убийство, уверовал в Бога и теперь имеет тысячи последователей. Он отрицает COVID-19 и верит в чипирование. В одной из проповедей он проклял сторонников закрытия церквей из-за пандемии коронавируса, заявив, что храмы не закрывали ни во время эпидемии чумы, ни во время «испанки». Патриарха Кирилла он назвал гонителем христианской веры.

После этого Сергия подвергли церковному суду, по которому его отстранили от богослужений. Он должен был оставить возглавляемый им монастырь, но с 16 июня забаррикадировался в нём. На защиту обители поспешили казаки и другие священнослужители, а также ряд известных личностей. Настоятельница монастыря игуменья Варвара и некоторые насельницы покинули обитель. Сейчас в монастыре остаются схимонах Сергий и его последователи.

Как писал NEWS.ru, пятнадцатилетняя девочка умерла в Среднеуральском женском монастыре. Схиигумен Сергий заявил, что она страдала раком головного мозга.