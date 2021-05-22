Бывшего мундепа Галямину задержали в Великом Новгороде

https://static.news.ru/photo/08505002-bb0c-11eb-abb7-96000091f725_660.jpg Юлия Галямина Фото: Лев Шлосберг/facebook.com

Бывшего муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлию Галямину задержали в Великом Новгороде во время мероприятия для независимых депутатов «Земской съезд». Об этом адвокат экс-мундепа Михаил Бирюков рассказал РИА Новости.

Юрист отметил, что он и его доверительница не знают причин задержания. По словам Бирюкова, Галямину «просто задержали» и доставили в ОВД. Представитель бывшего мундепа Николай Касьян подтвердил агентству её задержание.

[Сотрудники правоохранительных органов] зашли в зал, где проходило заседание независимых муниципальных депутатов, под предлогом пересчитать участников. Там должно быть до 30, а в зале находилось 25 человек, — рассказал Касьян.

Тверской суд Москвы в декабре 2020 года признал Галямину виновной по статье 212.1 УК РФ (неоднократные нарушения во время массовых акций) и приговорил её к двум годам лишения свободы условно. Затем её лишили статуса муниципального депутата. 11 марта Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты Галяминой и оставил приговор без изменений.