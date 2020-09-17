«Было довольно страшно»: Скабеева рассказала, как перенесла COVID

https://static.news.ru/photo/1a1c3b24-f8e4-11ea-bff6-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/olgaskabeeva_stretch

Телеведущая Ольга Скабеева сообщила, что переболела новой коронавирусной инфекцией.

По словам журналистки, у неё поднялась температура.

Горло. Насморк. И прочие коронавирусные симптомы. Одышки не было. Зато было довольно страшно, — отметила Скабеева.

По её словам, в больнице работают настоящие профессионалы. Однако ей не понравились уколы в живот.

Зато понравились душеспасительные разговоры с моим лечащим доктором, который рассказывал, что коронавирус лечить научились, — поделилась сотрудница телеканала «Россия 1».

Сейчас она надеется на «большое количество антител».

За прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 5762 жителей 83 российских регионов. За всё время в России выявлен 1 085 281 подобный случай. С начала пандемии в РФ от коронавируса скончался 19 061 человек (+144 за сутки), выздоровели от инфекции 895 868 человек (+5754 за сутки).

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переболел коронавирусом. Пресс-секретарь президента понял, что заболел, когда у него поднялась температура. Он рассказал, что самоизолировался 1 мая, когда у его коллеги был обнаружен коронавирус. Представитель Кремля отметил, что больше месяца очно не общался с российским лидером Владимиром Путиным, поскольку в личных контактах не было необходимости. Он подчеркнул, что современные технологии позволяют общаться на расстоянии и сократить вероятность заражения.