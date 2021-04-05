Под Волгоградом будут судить мать, убившую младенца из-за плача

https://static.news.ru/photo/2d269d28-9604-11eb-aecc-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Волгоградской области будут судить девушку, которая убила четырёхмесячного сына. Причиной расправы стало то, что её раздражал постоянный плач ребёнка, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Трагический инцидент произошёл в городе Дубовке осенью 2020 года. 20-летняя мать пыталась «воспитывать» малыша регулярными избиениями. Очередное рукоприкладство закончилось его смертью. Экспертиза установила, что ребёнок умер от тупых травм головы и шеи, которые вызвали отёк головного и спинного мозга.

Тело малыша 2 сентября обнаружил сожитель девушки, он сразу же сообщил о случившемся в правоохранительные органы. Однако девушка рассказала полицейским вымышленную историю о том, что днём ранее малыш упал с кресла-качалки и ударился головой.

Однако следователям удалось установить истинные причины смерти ребёнка и девушка была вынуждена сознаться в содеянном.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Подозреваемая находится под стражей. Ей грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее в Ямало-Ненецком автономном округе, как писал NEWS.ru, глыба снега с крыши обрушилась на проходившего внизу ребёнка. Он остался жив, врачи и диагностировали сотрясение мозга.