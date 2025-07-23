Брокколи против всех — паста с характером, но по‑сицилийски

Брокколи против всех — паста с характером, но по‑сицилийски

Паста с брокколи — это простой, но эффектный рецепт родом из солнечной Сицилии. Итальянцы обожают сочетать макароны с овощами, и брокколи здесь раскрывается удивительно мягко и ароматно. Блюдо подойдет и тем, кто постится: сливочное масло и сыр легко исключить, а вкус останется насыщенным. Минимум ингредиентов, максимум пользы — и даже дети едят с удовольствием.

Ингредиенты на 3 порции

Макароны — 6 горстей

Брокколи свежая — 1/2 кочана

Чеснок — 3 зубчика

Оливковое масло — по вкусу

Соль — по вкусу

По желанию: сливочное масло, тертый сыр, оливки

Как приготовить пасту с брокколи

Шаг 1. Нарежьте крупно чеснок и слегка обжарьте его на оливковом масле, пока не станет ароматным.

Шаг 2. Добавьте в кастрюлю нарезанную брокколи (грубые части кочерыжки можно убрать). Посолите, перемешайте, накройте крышкой и тушите на среднем огне.

Шаг 3. Влейте немного воды — не больше половины объема овощей. Перемешайте и продолжайте тушить до мягкости.

Шаг 4. Отварите макароны в подсоленной воде. Ориентируйтесь на две горсти на взрослого и одну — на ребенка.

Шаг 5. Слейте воду с пасты и выложите ее в большое блюдо. По желанию добавьте кусочек сливочного масла. Сверху выложите тушеную брокколи, перемешайте. Подавайте с оливками или тертым сыром по вкусу.

Пищевая ценность на порцию

Калорийность: 522 ккал

Белки: 19 г

Жиры: 2 г

Углеводы: 107 г

Этот рецепт доказывает, что даже обычная брокколи может стать звездой на вашей тарелке. Готовьте и наслаждайтесь итальянским настроением за ужином.

Мечтаете о шашлыке, который тает во рту, а не напоминает жесткую подошву? Все начинается с правильного выбора мяса — это 80% успеха вашего кулинарного шедевра!