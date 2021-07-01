Брат Кокорина рассказал, за что на самом деле его забрали в полицию

Кирилл Кокорин, брат нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, рассказал свою версию своего задержания полицией в Москве. Своим видением событий Кокорин-младший поделился с изданием Sport24.

Хочу рассказать, как всё было на самом деле. Мы вместе с другом подъехали на машине к отелю, но нам сказали, что заехать нельзя. Он спросил — почему нельзя, если у нас есть там номер. В ответ сказали идти отсюда. «Разве так можно разговаривать с гражданином?» — ответил друг. Потом его уже начали оскорблять, а я стал снимать происходящее на телефон. После этого нас начали заламывать «полицейские», которые ещё отобрали телефон. Так нас повезли в отделение полиции, — рассказал брат футболиста.

По словам Кирилла Кокорина, ему уже выписали за это штраф, хотя он сам считает, что попал в отделение полиции только из-за того, что снимал происходившее на видео.

Можно сказать, что я попал в отделение из-за того, что стал снимать видео, на котором с моим другом неправильно поступают. Я что, не могу снимать видео? Мне выписали штраф, который я уже оплатил. Суд закрылся, — добавил брат спортсмена.

Как сообщалось ранее, младший брат форварда московского «Спартака» Кирилл Кокорин вновь оказался в суде, где получил штраф в тысячу рублей за то, что его Mercedes был обклеен тонировочной плёнкой, однако перед этим молодой человек оказался в Никулинском суде после задержания сотрудниками ДПС. Его защитник Вячеслав Барик рассказал, почему 21-летний нарушитель ПДД второй раз попался дорожной полиции.