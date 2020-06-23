Большинство россиян сочли победу в ВОВ главным событием XX века

https://static.news.ru/photo/e3248ccc-b534-11ea-8a54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Agentur Voller Ernst/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели исследование, в ходе которого выяснилось, что абсолютное большинство россиян согласны с утверждением, что победа в Великой Отечественной войне является главным событием XX века для РФ. В опросе, приуроченном к празднованию 75-й годовщины Победы, приняли участие 2 тыс. респондентов.

Абсолютное большинство россиян (95%) согласны с утверждением, что Победа в Великой Отечественной войне является главным событием XX века для России. Частично или полностью не согласны с этим постулатом 4% опрошенных, — говорится в сообщении ВЦИОМа.

Абсолютное согласие с данным утверждением выразили 94% опрошенных старше 60 лет, 86% — в возрасте 45–59 лет и 72% респондентов молодого поколения (от 18 до 34 лет). Почти три четверти россиян (73%) уверены, что победу в ВОВ нужно использовать для патриотического воспитания молодёжи. И лишь 2% граждан РФ считают её второстепенным или рядовым событием в исторической хронике страны.

Как писал NEWS.ru, точную дату начала Великой Отечественной войны — 22 июня 1941 года — знают 68% жителей России. Об этом сообщили проведшие опрос на соответствующую тему специалисты ВЦИОМа. Из всех респондентов чаще других правильную дату называли представители среднего и старшего возрастов. Среди россиян в возрасте от 45 до 59 лет точный ответ на вопрос о начале войны знает 81% опрошенных, среди граждан старше 60 лет — 81%. Как правило, это люди, чьи родственники застали страшные события середины прошлого века. В этом вопросе оказались не так подкованы молодые россияне. Среди 18–24-летних 43% респондентов назвали ошибочные даты. Во ВЦИОМе отметили, что 4% всех россиян и 11% в самой младшей возрастной группе не знают, в какой день началась война.