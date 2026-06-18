Больше никакой кривой и рогатой моркови, растет как по линейке: внесите до 1 июня

Больше никакой кривой и рогатой моркови, растет как по линейке: внесите до 1 июня

Во второй половине июня у моркови начинается критический этап — корнеплод активно утолщается, и именно сейчас решается, вырастет он ровным и сладким или кривым и рогатым.

Главная причина деформаций — нехватка бора и калия в почве при одновременной плотной, тяжелой земле, где нежный корень встречает препятствия и искривляется. Чтобы этого избежать, вносят две подкормки.

Первая — калийная: в конце июня морковь поливают зольным настоем (2 стакана золы на 5 л кипятка, настаивают сутки, разбавляют до 10 л) из расчета 3 литра на квадратный метр. Калий делает корнеплоды плотными, сладкими и устойчивыми к растрескиванию.

Вторая подкормка — борная кислота. Дефицит бора приводит к тому, что морковь становится жесткой, грубой, растрескивается, а сердцевина может оказаться полой и бурой. Чтобы этого не случилось, 1 грамм борной кислоты предварительно растворяют в литре горячей воды, затем доливают до 10 литров и опрыскивают морковь по листу в пасмурную погоду или вечером. Бор способствует накоплению сахаров и предотвращает деформации.

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