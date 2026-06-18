Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 июня 2026 в 06:00

Больше никакой кривой и рогатой моркови, растет как по линейке: внесите до 1 июня

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Во второй половине июня у моркови начинается критический этап — корнеплод активно утолщается, и именно сейчас решается, вырастет он ровным и сладким или кривым и рогатым.

Главная причина деформаций — нехватка бора и калия в почве при одновременной плотной, тяжелой земле, где нежный корень встречает препятствия и искривляется. Чтобы этого избежать, вносят две подкормки.

Первая — калийная: в конце июня морковь поливают зольным настоем (2 стакана золы на 5 л кипятка, настаивают сутки, разбавляют до 10 л) из расчета 3 литра на квадратный метр. Калий делает корнеплоды плотными, сладкими и устойчивыми к растрескиванию.

Вторая подкормка — борная кислота. Дефицит бора приводит к тому, что морковь становится жесткой, грубой, растрескивается, а сердцевина может оказаться полой и бурой. Чтобы этого не случилось, 1 грамм борной кислоты предварительно растворяют в литре горячей воды, затем доливают до 10 литров и опрыскивают морковь по листу в пасмурную погоду или вечером. Бор способствует накоплению сахаров и предотвращает деформации.

Ранее сообщалось, как избавиться от слизней на грядках при помощи зубочисток.

Проверено редакцией
Читайте также
Россиян предупредили о новой схеме обмана с билетами на поезд
Общество
Россиян предупредили о новой схеме обмана с билетами на поезд
В России начнет действовать профстандарт писателя
Общество
В России начнет действовать профстандарт писателя
Соседи удивились урожаю: эти дачные хитрости прогоняют морковную муху без ядов
Общество
Соседи удивились урожаю: эти дачные хитрости прогоняют морковную муху без ядов
Беру баночку опят, запекаю морковь и варю грудку: салат ресторанного уровня из простых продуктов. Насыщенный, сытный и несомненно вкусный
Общество
Беру баночку опят, запекаю морковь и варю грудку: салат ресторанного уровня из простых продуктов. Насыщенный, сытный и несомненно вкусный
Даю огурцам это через неделю после посадки: кусты крепнут и завязей становится больше
Общество
Даю огурцам это через неделю после посадки: кусты крепнут и завязей становится больше
Общество
морковь
подкормки
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В московском аэропорту Шереметьево сняли ограничения
В Роскачестве рассказали, как выбрать клюквенный морс
«Победа» изменила расписание рейсов из-за ограничений в аэропортах Москвы
Число сбитых на подлете к Москве беспилотников превысило 50
В аэропорту Шереметьево прошла эвакуация
Пропавшую ветврача из Приморья спасли от «арабской мафии» на Пхукете
Стало известно о состоянии россиян, отравившихся в Египте в мае
«Не картошку с творогом везут»: самолеты ВСУ заметили в Молдавии
Падение дрона ВСУ на ТЦ «Белая Дача» в Люберцах вызвало пожар
Стало известно, какую опасность несет переизбыток сахара в рационе
Система ПВО сбила 43 беспилотника на подлете к Москве
Беспилотник ВСУ врезался в многоквартирный дом в Жуковском
В Электростали женщина пострадала после падения обломков дрона
В Индии тигр убил двух человек и скрылся
Массовая атака дронов на Москву ночью 18 июня: повреждения «Садовода» и НПЗ
Врач объяснила, почему после перелета запрещено есть жирное мясо и бобы
Врач назвала опасные показатели уровня глюкозы в крови
Синоптики предупредили москвичей о погодных качелях в июне
Собянин сообщил о попадании нескольких БПЛА в район Московского НПЗ
Эксперт оценил значение освобождения Кутузовки в ДНР
Дальше
Самое популярное
Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать

Обстановка в Крыму 15 июня: что с поездами, как доехать, автобусы в Керчи
Регионы

Обстановка в Крыму 15 июня: что с поездами, как доехать, автобусы в Керчи

Сытное утро: 3 рецепта завтрака из яиц и творога
Семья и жизнь

Сытное утро: 3 рецепта завтрака из яиц и творога

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.