Больше 10 человек задержали на пикетах в Москве

https://static.news.ru/photo/c8fcbf40-c786-11ea-9c11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Заполненный людьми автозак выехал с Лубянской площади, на которой проходят пикеты в поддержку фигурантов дела «Нового величия». Силовики задержали не меньше 15 человек.

По данным «Дождя», их везут в ОВД Мещанский. К зданию отдела направляется адвокат «ОВД-Инфо» Сергей Тельнов.

Как писал NEWS.ru, среди задержанных литературный критик Анна Наринская и координатор «Открытой России» Мария Кузнецова.

В марте 2018 года были арестованы десять молодых людей и девушек. Их обвинили в создании экстремистского сообщества под названием «Новое величие». Следователи утверждают, что они хотели устроить госпереворот. Защита же настаивает на том, что «Новое величие» создал внедрённый сотрудник ФСБ — некий Руслан Д. На сегодняшний день под стражей продолжают пребывать четверо обвиняемых — Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Пётр Карамзин и Дмитрий Полетаев, трое — Мария Дубовик, Анна Павликова и Максим Рощин — под домашним арестом.

Павел Ребровский находится под подпиской о невыезде. Ещё один фигурант, Сергей Гаврилов, также был под домашним арестом, но скрылся за границей и теперь заочно арестован. Рустам Рустамов заключил со следствием досудебное соглашение, и в марте 2019 года его приговорили к двум годам лишения свободы условно. Всем, за исключением последнего, вменяют организацию деятельности экстремистского сообщества и участия в нём (ч. 1 и ч. 2 ст. 282.1 УК). Рустамова обвиняли лишь в участии (ч. 2 ст. 282.1 УК).

14 июля гособвинитель запросил сроки для фигурантов дела.