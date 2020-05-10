Больше 1,7 тысяч военных заразились коронавирусом

https://static.news.ru/photo/7dbf0030-92eb-11ea-b545-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Министерство обороны сообщило о распространении коронавируса среди сотрудников ведомства. 1723 военных заболели COVID-19.

Кроме того, заражены 1132 учащихся высших учебных заведений министерства, передаёт РИА Новости. Эти данные были получены в ходе сплошного тестирования.

В настоящее время 668 из них лечатся дома, 20 — в гражданских медицинских учреждениях, остальные — в госпиталях или изоляторах Минобороны. Состояние троих пациентов врачи оценивают как тяжёлое.

Ранее NEWS.ru писал, что число жертв коронавируса в Москве возросло до 1068, после того как за последние сутки врачи зафиксировали 58 летальных исходов. Все последние умершие пациенты имели подтверждённый диагноз «пневмония».