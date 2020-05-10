Больше 1,7 тысяч военных заразились коронавирусом

Министерство обороны сообщило о распространении коронавируса среди сотрудников ведомства. 1723 военных заболели COVID-19.
Кроме того, заражены 1132 учащихся высших учебных заведений министерства,
В настоящее время 668 из них лечатся дома, 20 — в гражданских медицинских учреждениях, остальные — в госпиталях или изоляторах Минобороны. Состояние троих пациентов врачи оценивают как тяжёлое.
Ранее NEWS.ru писал, что число жертв коронавируса в Москве возросло до 1068, после того как за последние сутки врачи зафиксировали 58 летальных исходов. Все последние умершие пациенты имели подтверждённый диагноз «пневмония».
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