Более тысячи человек за сутки вылечились от коронавируса в Москве

Ещё 1011 человек излечились от коронавирусной инфекции в Москве. Таким образом, общее число выздоровевших достигло 13 790 человек.
Об этом
По данным на 10 мая, количество заразившихся в стране составляет 198,6 тысячи человек. Жертвами инфекции стали 1,8 тысячи человек. Более 31 тысяче пациентов удалось победить болезнь.
Ранее NEWS.ru писал, что эпидемия коронавируса в России может пойти на спад через месяц. Как заявил руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев, на динамике распространения COVID-19 положительно скажется ношение масок и перчаток.
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