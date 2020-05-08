Более тысячи человек за сутки вылечились от коронавируса в Москве

https://static.news.ru/photo/11831e38-928c-11ea-80f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Ещё 1011 человек излечились от коронавирусной инфекции в Москве. Таким образом, общее число выздоровевших достигло 13 790 человек.

Об этом сообщила ТАСС заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

По данным на 10 мая, количество заразившихся в стране составляет 198,6 тысячи человек. Жертвами инфекции стали 1,8 тысячи человек. Более 31 тысяче пациентов удалось победить болезнь.

Ранее NEWS.ru писал, что эпидемия коронавируса в России может пойти на спад через месяц. Как заявил руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев, на динамике распространения COVID-19 положительно скажется ношение масок и перчаток.