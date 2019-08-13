https://static.news.ru/photo/8ee44db8-be23-11e9-9693-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Балашихе до конца текущего года планируется высадить более 300 тысяч цветов. Сейчас ведутся работы на улице Парковой вблизи прогулочной зоны.

В этом районе должны появиться 12 клумб — это более 100 тысяч цветов. Всего же в этом году высадка составит более трёхсот тысяч цветов разных сортов, сообщает агентство «Москва ».

Однолетние цветы закончат высаживать до конца августа. К весне вырастут тюльпаны.

Ранее News.ru сообщал, что более 100 тыс. тюльпанов можно будет увидеть в «Аптекарском огороде» на майские праздники, сообщил главный садовник ботанического сада МГУ Антон Дубенюк.