Более 5 млн тестов на коронавирус проведено в России

В России по состоянию на 9 мая проведено более 5,2 млн тестов на коронавирус. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. За минувшие сутки было сделано ещё 234 тысячи тестов.

В Российской Федерации проведено более 5,2 млн тестов на коронавирус, — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства. Ранее NEWS.ru писал, что сдать тесты на наличие коронавирусной инфекции можно в частных и...