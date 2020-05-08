Более 5 млн тестов на коронавирус проведено в России

Свыше 5,2 млн тестов на COVID-19 сделано по всей России. За последние сутки проведено 234 тысячи исследований.
Об этом
На сегодняшний день в РФ выявлено 187,8 тысячи случаев заражения коронавирусом. Победили болезнь 26,6 тысячи человек, умерли – 1,7 тысячи.
В Москве количество заразившихся превышает 98 тысяч человек. Выздоровели 10,2 тысячи. Жертвами инфекции стали 956 человек.
Ранее NEWS.ru писал, что в Роспотребнадзоре определили критерии для снятия карантина в регионах. Ограничения могут быть отменены, если коэффициент распространения инфекции упадёт до 1,0 и будут свободны не менее 50% коек в инфекционных больницах.
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