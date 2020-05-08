Более 5,4 млн тестов на коронавирус провели в России

https://static.news.ru/photo/a5790cda-928a-11ea-b0aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Российские специалисты провели свыше 5,4 млн тестов на выявление COVID-19. За последние сутки сделано 226 тысяч исследований.

На сегодняшний день количество заразившихся в стране составляет 198,6 тысячи человек. Жертвами инфекции стали 1,8 тысячи человек. Более 31 тысячи пациентов удалось победить болезнь.

Под наблюдением медиков в настоящее время находятся 243 тысячи человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В Москве насчитывается более 104 тысяч заболевших. Выздоровели свыше 12 тысяч пациентов, 1010 скончались.

Ранее NEWS.ru писал, что столичные медики будут использовать новый метод диагностики коронавируса. Он называется «иммуноферментный анализ» и представляет собой исследование на основе венозной крови.