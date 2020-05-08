Более 5,4 млн тестов на коронавирус провели в России

Российские специалисты провели свыше 5,4 млн тестов на выявление COVID-19. За последние сутки сделано 226 тысяч исследований.
На сегодняшний день количество заразившихся в стране составляет 198,6 тысячи человек. Жертвами инфекции стали 1,8 тысячи человек. Более 31 тысячи пациентов удалось победить болезнь.
Под наблюдением медиков в настоящее время находятся 243 тысячи человек,
В Москве насчитывается более 104 тысяч заболевших. Выздоровели свыше 12 тысяч пациентов, 1010 скончались.
Ранее NEWS.ru писал, что столичные медики будут использовать новый метод диагностики коронавируса. Он называется «иммуноферментный анализ» и представляет собой исследование на основе венозной крови.
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