Более 20% случаев коронавируса в России — бессимптомные

https://static.news.ru/photo/1b3efca2-7433-11ea-868b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

В России у более 20% пациентов с подтверждённым коронавирусом заболевание проходит без симптомов.

Об этом сообщила главный государственный санитарный врач РФ, глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, у 14% пациентов с подтверждённым COVID-19 заболевание протекает в виде пневмонии. Попова рассказала, что такие люди имеют тяжёлое и средне-тяжёлое течение, передаёт ТАСС.

На сегодняшний день у нас высокий удельный вес лиц, которые не имеют симптомов, среди тех, кого мы определили уже в результате тестирования, — сообщила она.

В это время в Китае зафиксировано более полутора тысяч случаев протекания заболевания, вызванного коронавирусом, без типичных для него симптомов. Об этом сообщили в Государственном комитете по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Ранее NEWS.ru писал о том, что 1 апреля в Китае заражённых коронавирусом, у которых болезнь протекает без симптомов, стали включать в официальную статистику Государственного комитета здравоохранения.