Богатое озеро: в России отмечают День Байкала

13 сентября граждане РФ отмечают День Байкала или Бай-Куль (в переводе с тюркского — «богатое озеро») — самого глубокого озера на планете и крупнейшего природного резервуара пресной воды. Байкал внесён в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В самой глубокой части дно озера на 1187 метров ниже уровня Мирового океана. Площадь водной поверхности составляет 31 722 квадратных километра, что примерно равно площади Бельгии.

Озеро расположено в котловине, окружённой сопками и горными хребтами. Его западное побережье скалистое и обрывистое, рельеф восточного побережья — более пологий.

Уникальность Байкала заключается в разнообразии флоры и фауны — в нём установлено наличие 2630 видов, подвидов и разновидностей животных и водных растений. Вода настолько прозрачна, что некоторые камни и предметы временами видны на глубине до 40 метров.

Самые яркие кадры Байкала — в фотогалерее NEWS.ru.