Богатое озеро: в России отмечают День Байкала

13 сентября граждане РФ отмечают День Байкала или Бай-Куль (в переводе с тюркского — «богатое озеро») — самого глубокого озера на планете и крупнейшего природного резервуара пресной воды. Байкал внесён в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В самой глубокой части дно озера на 1187 метров ниже уровня Мирового океана. Площадь водной поверхности составляет 31 722 квадратных километра, что примерно равно площади Бельгии.
Озеро расположено в котловине, окружённой сопками и горными хребтами. Его западное побережье скалистое и обрывистое, рельеф восточного побережья — более пологий.
Уникальность Байкала заключается в разнообразии флоры и фауны — в нём установлено наличие 2630 видов, подвидов и разновидностей животных и водных растений. Вода настолько прозрачна, что некоторые камни и предметы временами видны на глубине до 40 метров.
Самые яркие кадры Байкала — в фотогалерее NEWS.ru.
pixabay.com
Дайвинг на озере Байкал
Andrey Nekrasov/imageBROKER.com/Global Look Press
Serguei Fomine/Global Look Press
Global Look Press
Konrad Wothe/imagebroker.com/Global Look Press
pixabay.com
pixabay.com
Serguei Fomine/Global Look Press
pixabay.com
Serguei Fomine/Global Look Press
pixabay.com
Serguei Fomine/Global Look Press
pixabay.com
Байкальские тюлени
Konrad Wothe/imagebroker.com/Global Look Press
pixabay.com
Байкальская губка
Andrey Nekrasov/imageBROKER.com/Global Look Press
Serguei Fomine/Global Look Press
Konrad Wothe/imagebroker.com/Global Look Press
Байкальский бокоплав
Andrey Nekrasov/imageBROKER.com/Global Look Press
Serguei Fomine/Global Look Press
Andrey Nekrasov/imageBROKER.com/Global Look Press
Konrad Wothe/imagebroker.com/Global Look Press
Кругобайкальская железная дорога в Иркутской области
Andrey Nekrasov/imageBROKER.com/Global Look Press
Andrey Nekrasov/imageBROKER.com/Global Look Press
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