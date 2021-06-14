«Всё плохо»: Варламов предложил снести Анапу и построить её заново

https://static.news.ru/photo/08e22b6a-cdb5-11eb-aa5e-96000091f725_660.jpg Илья Варламов Фото: varlamov/instagram.com

Популярный блогер Илья Варламов не намерен занимать какую-либо должность в администрации Анапы. По его словам, этот город можно снести и построить заново, потому что там «всё плохо». Об этом он заявил в интервью НСН.

Накануне мэр города Василий Швец предложил блогеру стать его замом по развитию городской среды. Как отметил Варламов, каждый должен заниматься своим делом. Поскольку он журналист, он обозначает какие-то проблемы, а хозяйственной деятельностью обязан заниматься мэр. К тому же, по его мнению, он не уверен, что предложение о работе было серьёзным. Мэр Анапы и его команда и так прекрасно видят всё, что там происходит, объяснил свой отказ урбанист.

Варламов также заявил, что в этом курортном городе настолько грустно, что работы там хватит «на много-много лет».

Там проблема не в том, чтобы найти какие-то проблемы и что-то улучшить, а в том, что ты не знаешь, с чего начать. Оттуда можно смело переселить людей, обнести всё забором, снести весь город и построить его заново. Потому что там всё настолько плохо, что беречь там, к сожалению, нечего. Думаю, мэр там и без меня справится, — сказал он.

Блогер предлагает для начала закрыть в Анапе все контактные зоопарки, пингвинарии и дельфинарии, где, по его словам, просто издеваются над животными. Также он считает необходимым решить проблемы с транспортом, архитектурой, рекламой и городской средой.

Там просто всё на нуле. Там надо брать и заново всё делать и много-много лет работать, — отметил Варламов.

Ранее сообщалось, что Варламов приехал в Краснодарский край, вместе с мэром Анапы совершил пешую прогулку по городу и высказал свои замечания и предложения. Василий Швец, в свою очередь, отметил, что многие предложения блогера для него не являются новостью и уже подлежат реализации.