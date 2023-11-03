Блогер Аяз Шабутдинов задержан в Москве: что не так с его курсами ТАСС: в Москве по подозрению в мошенничестве задержали блогера Аяза Шабутдинова

Фото: vk.com/yesyesyes

Аяз Шабутдинов

Блогера и бизнесмена Аяза Шабутдинова задержали на съемной квартире в Москве 3 ноября. Кто он такой, почему так много зарабатывает и почему к нему возникли вопросы у полиции и ФСБ?

Кто такой Аяз Шабутдинов, сколько он зарабатывает

Шабутдинова подозревают в мошенничестве при продаже образовательных курсов. На блогера подписано порядка 2 млн человек в соцсетях.

Сообщается, что 32-летний блогер прибыл в Москву из-за рубежа и направился не домой, а на съемную квартиру, где его и арестовали. В задержании принимали участие сотрудники Главного управления экономической безопасности (ГУЭБиПК) и Федеральной службы безопасности.

На Шабутдинова в соцсетях подписано порядка 1,9 млн подписчиков.

В Россию он вернулся из Австрии, где проводил отпуск, сообщал Telegram-канал «Осторожно, Москва». Канал опубликовал фотографию блогера с девушкой на площади около Собора Святого Стефана в Вене, с подписью о принятии «важного и необычного решения».

На своем сайте Шабутдинов называет себя предпринимателем, «способным создать бизнес в любом контексте, в любое время и с практически нулевыми ресурсами». Также он называет себя основателем образовательной компании для предпринимателей, инвестором и миллиардером. В рекламе своих курсов он обещает сделать из своих клиентов миллионеров. Самые дорогие курсы блогера стоили 5 млн рублей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему задержали Шабутдинова

В пресс-службе компании «Лайк» заявили, что поводом для обысков и оперативных действий в отношении блогера стало заявление недовольной клиентки, которая уже три года вымогает деньги у организации.

В компании сообщили, что передали всю информацию правоохранительным органам и полностью готовы сотрудничать со следствием. Сейчас бизнесмен дает показания в качестве свидетеля.

Какие курсы продавал блогер-миллионник

В рекламе своих курсов Шабутдинов обещает сделать из своих клиентов успешных предпринимателей и сообщает, что его «Like Центр» получил образовательную рецензию и занял первое место среди частных компаний по бизнес-образованию в России по версии РБК.

На курсах, которые онлайн и офлайн проводят преимущественно молодые спикеры, предлагаются «бизнес-интенсивы для предпринимателей», «пошаговые стратегии и связки на миллион», а также «бизнес-тусовка в Сочи — 5 дней с топами Лайка и „МСА“: лекции, воркшопы, нетворкинг, перезагрузка».

Доходы Аяза Шабутдинова в 2022 году Ассоциация блогеров и агентств (АБА) оценила в 600 млн рублей — он оказался на третьем месте в рейтинге после Валерии Чекалиной (Лерчек) и Александры Митрошиной.

Как реагируют в России

Депутат Госдумы Антон Горелкин выразил удовлетворение в связи с задержанием Шабутдинова. Парламентарий отметил, что в России есть все необходимые правовые механизмы для борьбы с инфомошенниками.

«Рассчитываю, что процесс будет открытым и показательным. Люди должны понимать, что из себя на самом деле представляют все эти „продавцы счастья“, сколько денег они выманивают у своих жертв и куда их тратят. Коллегам Шабутдинова по цеху приготовиться, скоро придут и за вами», — объявил Горелкин в своем Telegram-канале.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина также приветствовала дело о мошенничестве против Шабутдинова.

«Задержания инфомошенника Аяза Шабутдинова мы ждали очень длительное время, честно говоря, примерно с апреля [2023 года]. Человек долгое время занимался инфомошенничеством, обманывал людей и уклонялся от уплаты налогов. Конечно, это не могло пройти мимо правоохранительных органов, так что ничего удивительного. Я думаю, что он не последний, кого задержат в нашей стране за такого рода деятельность. Это, наверное, самый крупный инфомошенник в нашей стране наравне с Блиновской, и большое количество граждан писали, в том числе нам, что они считают себя пострадавшими из-за его мошеннических действий», — сказала она.

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