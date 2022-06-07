В Госдуме предложили объяснить бизнес-коучам, как им надо работать Депутат Госдумы Лантратова предложила прописать стандарты работы бизнес-коучей

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За 2020–2021 год в Сети появилось значительное количество инфомошенников, которые зарабатывают на доверчивых россиянах, продавая некачественный продукт, поэтому необходимо прописать стандарты работы бизнес-коучей на законодательном уровне, считает первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова. По ее мнению, такие специалисты смогут подтвердить свою компетентность наличием диплома или опытом работы с клиентами, пишет «Парламентская газета».

Сегодня мы понимаем, что не существует критериев качества инфопродукта, а те, кто его предлагает, зачастую не несут никакой ответственности за свои действия. Изучив в том числе зарубежный опыт, мы предлагаем это исправить. В основном реестре профессий нет бизнес-тренера, а профессия без стандарта — как человек без паспорта. Нет стандарта — нет требований, поэтому их нужно разработать, — подчеркнула Лантратова.

Она добавила, что очень важно просвещать людей о потенциальной угрозе, исходящей от бизнес-коучей и продавцов марафонов личностного роста. Лантратова подчеркнула: такие аферисты часто «играют на чувствах» людей, однако доказать это или идентифицировать пока никак не представляется возможным. Депутат также предложила запретить подобным организациям использовать в своем названии слова «академия» и «университет», так как на это имеют право только специализированные учебные заведения с соответствующей лицензией.

Ранее создательница «Марафона желаний» предпринимательница Елена Блиновская назвала тему своей новой дипломной работы. По словам блогера, она намерена исследовать причины и последствия зависимости подростков от компьютерных игр.