«Мы не «инфоцыгане»: блогеры сделали заявление против Лерчек и Блиновской В блогерском сообществе заявили о репутационных потерях из-за скандала с «марафонщицами» и попросили убрать из употребления слово «инфоцыганство»

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Сергей Булкин/NEWS.ru/ Валерий Мельников/РИА Новости

Налоговые скандалы с участием Лерчек, Елены Блиновской и других блогеров-миллионников нанесли колоссальный репутационный ущерб российской блогосфере. Об этом заявила NEWS.ru руководитель Национальной ассоциации блогеров (НАБ) Ольга Берек. По ее словам, российские блогеры поддерживают инициативу президента Владимира Путина, призвавшего не употреблять термин «инфоцыганство» в отношении всех авторов интернет-контента. «Не все мошенники — блогеры. И не все блогеры — мошенники», — подчеркнула Берек.

Чем отличается блогер от «инфоцыгана»

Глава НАБ рассказала, что «только около 16% блогеров продают инфопродукт — остальные просто общаются с аудиторией, бесплатно». Она посетовала, что после скандалов с неуплатой налогов топовыми блогерами Лерчек и Еленой Блиновской «всё блогерское сообщество несет репутационные издержки».

«Теперь все блогеры у общества ассоциируются с инфомошенничеством, треш-контентом и неуплатой налогов. При этом далеко не все блогеры продают „марафоны желаний“ или что-то вообще продают. У подавляющего большинства из нас нет ни миллионов, ни миллиардов», — отметила Берек.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Елена Блиновская

Она убеждена, что среди авторов контента «много тех, кто приносит огромную пользу обществу». В качестве примера Берек привела лайфстайл-блогера и многодетную мать с аудиторией в 1,7 млн подписчиков Екатерину Максимову. Та преподавала в МГУ, а блогингом занялась в декретном отпуске — делилась с другими молодыми мамами «различными житейскими секретами». Например, о том, как выйти из послеродовой депрессии и справляться с тремя детьми в однокомнатной квартире.

«Мои проблемы оказались близки многим женщинам в России. И они стали подписываться на мои соцсети. Так я стала блогером. Это колоссальная поддержка — делиться жизненным опытом. Как с подружкой поговорить. Я — подружка для сотен тысяч девушек», — рассказала NEWS.ru Максимова.

Как блогера-миллионника травили певцы Потап и Monatik

Екатерина Максимова пожаловалась на кампанию, которую развернули ее недоброжелатели в соцсетях после начала СВО. Видео со словами Максимовой в поддержку спецоперации России на Украине показали в эфире Первый канал и «Россия». После чего, по ее словам, «начался ад».

«Были травля и угрозы физической расправы. Уничтожить меня призывали в том числе публичные персоны. Например, певцы Потап и Monatik и украинский политик Гончаренко (Алексей Гончаренко, депутат Верховной рады. — NEWS.ru)», — вспоминает блогер.

Фото: vk.com/sitnik.alina Алина Ситник

Блогер с инклюзией (плохо слышит) Алина Ситник работает с глухими и слабослышащими людьми. По ее словам, они узнают новости не через интернет-СМИ, у которых нет функции взаимодействия с особенными читателями и зрителями, а «через блогеров с такими же нарушениями, как у них». «Так что я помогаю людям», — рассказала Ситник NEWS.ru.

Блогер-миллионник Ника Вайпер с аудиторией в 6 млн подписчиков подчеркнула, что для нее блогерство является возможностью «совершить больше добрых поступков». Например, быстро собрать деньги для помощи больным детям и бездомным животным.

Вайпер не согласилась с теми, кто называет блогеров «балластом и бесполезными людьми». Она выразила надежду, что о блогерах будут судить «не по скандальным фигурам, а по делам».

Всем ли блогерам нужны дипломы об образовании

Ольга Берек рассказала, что блогерское сообщество разделяет позицию Путина о необходимости отказа от термина «инфоцыгане». Ранее президент говорил об этом на заседании Совета по межнациональным отношениям.

«Не все мошенники — это блогеры. И не все блогеры — мошенники», — объяснила глава НАБ.

Блогер также выразила согласие с главой СК РФ Александром Бастрыкиным, который предложил авторам марафонов в Сети доказывать свою профпригодность дипломами.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Александр Бастрыкин

«Диплом нужен. Но в том случае, когда блогер действительно продает инфопродукт, а не просто общается с аудиторией на безвозмездной основе», — считает Берек.

Во втором случае, по ее мнению, доказывать свою квалификацию не нужно: «Мы ведь не просим диплом у своих друзей или знакомых, с которыми проводим свободное время».

Что нового по делам Лерчек и Блиновской

Московский городской суд отклонил апелляцию блогера Елены Блиновской на домашний арест по делу о неуплате налогов, сообщает корреспондент NEWS.ru из здания суда. Ранее ее адвокаты требовали заменить арест на запрет определенных действий. Блиновская пробудет под домашним арестом до 26 июня.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Елена Блиновская

Супруги Чекалины на днях погасили все долги перед налоговой. По данным СМИ, Валерия и Артем (Лерчек и Артемчек) выплатили государству более 311 млн рублей, о чем рассказал адвокат супругов. Он добавил, что блогеры ожидают «ответных шагов со стороны следствия», поскольку «погашение долга было основным требованием».

Читайте также:

В СК пообещали новые проверки блогеров

Бастрыкина просят проверить мужа Нюши

Против мужа Блиновской тоже завели дело о неуплате налогов

Налоговая заблокировала счета двух компаний Самойловой

«Империя марафонов»: как зарабатывала Блиновская и чем опасны «инфогуру»