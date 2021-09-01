Бизнесмена Потапенко сняли с выборов в Госдуму

Верховный суд отменил регистрацию на выборах в Госдуму предпринимателя Дмитрия Потапенко. Об этом сообщили в суде, пишет ТАСС.

Таким образом, было удовлетворено заявление Центральной избирательной комиссии. В ЦИК считают, что у бизнесмена есть иностранные активы — акции компаний, в том числе «Яндекса», «Сбербанка» и «Полиметалла». Сам Потапенко на заседании говорил, что комиссия основывает свои выводы на подложных документах и «экселевской табличке», его слова передаёт Sota.

Решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано.

Потапенко выдвигался от Российской партии свободы и справедливости. До этого по тем же основаниям была отменена регистрация нескольких кандидатов от Партии роста.

Ранее кировское отделение КПРФ потребовало от Центральной избирательной комиссии снять с выборов в Государственную думу кандидата от «Единой России» Марию Бутину, так как у неё в собственности облигации иностранных компаний. Согласно декларации Бутиной, опубликованной на сайте Центризбиркома, её доход составил больше 67 млн рублей. Его источники — Телекомпания НТВ, «ТВ-Новости» (телеканал RT), Управляющая компания «Альфа-Капитал», Альфа Банк, Восточный экспресс-банк и компания «Бирн Патрик» из США. Также у неё есть облигации 34 компаний из разных стран, общая стоимость которых превышает 24 млн рублей. Однако ЦИК не нашёл основания для снятия её с выборов.