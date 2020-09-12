Бизнесмен из «списка Титова» дал интервью Владимиру Соловьёву

https://static.news.ru/photo/4ae7c5d0-f550-11ea-a66d-fa163e074e61_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Вернувшийся в Россию бизнесмен из «списка Титова» Сергей Капчук дал интервью Владимиру Соловьёву. Гость программы журналиста на YouTube рассказал, из-за чего он покинул Россию, как пересекал границы, будучи в розыске.

Капчук рассказал подробности его допроса спецслужбами Британии.

Уралмашевская преступная группировка сфабриковала уголовное дело, я вынужден был покинуть страну, — так объяснил свой побег из страны бизнесмен.

Он пояснил, что сначала уехал в Дубай, там его арестовала местная полиция. Бизнесмену удалось сбежать из суда и добраться до границы с Оманом, так как вылететь из Арабских Эмиратов по поддельным документам невозможно.

Затем Капчук доехал до Маската, а там уже купил билет в Лондон, где собрался оставаться. Уже будучи в Британии, бизнесмен отправился писать прошение на предоставление политического убежища. В Лондоне Капчук прожил около 10 лет, занимался бизнесом.

Его спокойная жизнь закончилась после отравления Сергея Скрипаля и убийства соратника Бориса Березовского Николая Глушакова. Капчук рассказал, что местные журналисты предупредили его о том, что он тоже «в списке» и что за этими событиями «стоят русские».

Затем с Капчуком о интервью договорились журналисты, но вместо женщины, которая условилась взять интервью у бизнесмена, приехал совершенно не журналистского вида мужчина, который стал говорить ультимативно.

Он перешёл сразу к следующему этапу: «Сейчас ставим камеры, ты долбишь по России, по Путину, ты обвиняешь их во всех атаках, во всех убийствах, во всех смертях. Ты должен это сделать», — вспоминает детали беседы бизнесмен.

Говорить под диктовку гадости о родной стране Капчук отказался, а позже выяснилось, что приехавший с ним на встречу мужчина был представителем британской разведки Ми-6.

Но на тот момент бизнесмен уже вёл переговоры с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым. Капчука обвиняли в том, что он купил квартиру в Москве за счёт казны Свердловской области. В 2001 году было возбуждено уголовное дело. Сам бизнесмен всё отрицает и говорит, что дело против него было сфабриковано. В Россию он вернулся в 2018 году.

Ранее NEWS.ru сообщал, что предприниматель из Санкт-Петербурга, гендиректор компаний «Биоресурс» и «Гранит-ПМГ» Роман Стародубец, который был включён в так называемый список Титова, вернулся в Россию.