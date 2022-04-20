Беженка из ДНР описала процесс эвакуации в Россию

Беженка из ДНР Надежда рассказала, что при эвакуации в Россию ей выдавали питание как в автобусе до Таганрога, так и в поезде. Женщина жила в Енакиево, сразу после того, как РФ объявила эвакуацию, она переехала в Россию с двумя детьми. Она уточнила, что помимо еды беженцев также обеспечивали медикаментами, их осматривали врачи, пишет РИАМО.

Нас эвакуировали восхитительно. Сначала посадили в автобусы до Таганрога, а уже там — в поезд. Выдали продукты питания сначала в автобусе, потом и в поезде. На протяжении полутора суток нас кормили. Потом нас пересадили в автобусы уже до пункта временного размещения, — вспомнила Надежда.

По её словам, в России беженцев из ДНР «встретили как родных». Надежда заявила, что им помогли заселиться и оформить документы, а также обеспечивали всем необходимым.

Ранее беженка Людмила рассказала о зверствах украинских военных в Мариуполе. По её словам, когда начались обстрелы Мариуполя, некоторые жители были вынуждены укрываться от снарядов в туалете, обкладывая себя одеялами и подушками. Она уточнила, что ночевать приходилось в сырых и холодных подвалах.