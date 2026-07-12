Без сахара, без сливок: мороженое из творога — просто кладу 2 ингредиента в блендер и взбиваю

Без сахара, без сливок: мороженое из творога — просто кладу 2 ингредиента в блендер и взбиваю

Это мороженое готовится без сахара, сливок и мороженицы. Всего два ингредиента, блендер и морозилка — и у вас на столе нежное, кремовое лакомство с натуральной сладостью и легкой карамельной ноткой. По текстуре оно напоминает мягкий пломбир, а по вкусу — сливочный десерт с тонким оттенком фиников.

Для приготовления понадобится: 400 г зерненого творога (5–9%), 10–12 мягких фиников (без косточек). Финики замочите в кипятке на 5 минут, затем слейте воду. В чашу блендера положите творог и финики, взбивайте до получения однородной кремообразной массы. Разложите по формочкам или в один контейнер, уберите в морозилку на 3–4 часа. Перед подачей дайте мороженому постоять 5–10 минут при комнатной температуре — оно станет мягче и нежнее.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже опробовала этот рецепт в деле. Мороженое получилось не приторным, с легкой сладостью. Лучше его замораживать по небольшим формочкам, поскольку в объемном контейнере мороженое затвердеет в камень.

Ранее стало известно, как приготовить мороженое в банке — без миксера и блендера: сложили, потрясли и заморозили.