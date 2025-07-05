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05 июля 2025 в 10:10

Беру яблоко и манку! Рецепт из дубайской кофейни — вкуснятина на завтрак!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Арабские оладьи с яблоком и манкой — завтрак за 10 минут! Этот рецепт — настоящая магия восточной кухни: нежные, ароматные оладьи с хрустящей корочкой и сочной яблочной начинкой. Готовятся без муки и яиц — идеально для легкого начала дня!

Натрите на мелкой терке 1 крупное яблоко (лучше кисло-сладких сортов). Смешайте с 5 ст. л. манки, 1 ч. л. корицы и щепоткой соли. Оставьте на 5 минут — манка впитает яблочный сок. Тесто должно быть густым, как сметана.

Разогрейте сковороду с оливковым маслом. Выкладывайте ложкой небольшие оладушки, формируя их влажными руками. Жарьте на среднем огне 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Для пушистости добавьте 1/2 ч. л. соды, гашенной лимонным соком, — оладьи станут воздушными, как облака!

Три секрета от шефа:

  • Добавьте 1 ст. л. меда в тесто для карамельного вкуса

  • Используйте охлажденную сковороду — оладьи не пригорят

  • Подавайте с йогуртом и финиковым сиропом

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Мария Левицкая
М. Левицкая
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