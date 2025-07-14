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14 июля 2025 в 15:00

Беру лаваш и горбушу! Через 15 минут уже едим — обалденные рулетики-ленивцы

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рулеты из лаваша с горбушей и творожным сыром — легкая закуска за 15 минут! Эти нежные рулетики сочетают в себе пользу диетической рыбы, сливочную текстуру творожного сыра и свежесть зелени. Идеальный вариант для полезного перекуса, пикника или фуршета. Готовятся моментально, выглядят нарядно и сохраняют сочность даже после нескольких часов в холодильнике.

200 г отварной горбуши разомните вилкой, смешайте с 100 г творожного сыра и мелко нарезанным укропом. Посолите по вкусу. Тонкий лаваш разрежьте на 3–4 полосы, каждую смажьте рыбной начинкой, оставляя по 1 см свободного края. Плотно сверните рулетики, заверните в пищевую пленку и уберите в холодильник на 30 минут для стабилизации формы. Для подачи нарежьте острым ножом на порционные кусочки толщиной 2–3 см. Украсьте веточками укропа и лимонными дольками. Для пикантности можно добавить в начинку каперсы или немного лимонного сока. Храните в герметичном контейнере до 24 часов.

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горбуша
рыба
рецепты
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
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