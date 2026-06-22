Беру кабачки, кефир и чеснок: готовлю в необычном кляре — румяные снаружи и нежные внутри

Летом кабачки появляются на кухне почти каждый день, и кажется, что удивить ими уже невозможно. Но стоит приготовить их в этом простом кляре, и привычный овощ превращается в настоящую вкуснятину.

Снаружи получается аппетитная золотистая корочка, а внутри кабачки остаются сочными и мягкими.

Секрет рецепта в кефирном кляре с чесноком и паприкой.

Для приготовления вам понадобится: молодые кабачки — 600 г, кефир — 250 мл, мука пшеничная — 150–180 г, яйца — 2 шт., чеснок — 2 зубчика, паприка молотая — 1 ч. л., сахар — 1 ч. л., соль — 1 ч. л., черный молотый перец — 0,5 ч. л., растительное масло — 70 мл.

Кабачки нарежьте кружочками толщиной около 5–7 мм. Для кляра в глубокой миске смешайте кефир, яйца, сахар, соль, паприку и черный перец. Добавьте пропущенный через пресс чеснок и хорошо перемешайте.

Постепенно всыпайте муку, пока не получится густое тесто по консистенции как сметана. Каждый кружочек кабачка полностью окунайте в кляр и сразу выкладывайте на хорошо разогретую сковороду с растительным маслом. Обжаривайте на среднем огне до золотистой корочки с одной стороны, затем переверните и готовьте до румяности с другой.

Готовые кабачки переложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

Личный опыт

Автору Ольге Шмыревой больше всего в этом рецепте нравится именно кляр. Благодаря кефиру он получается нежным и воздушным, а чеснок и паприка делают вкус намного ярче. Обычно подаю такие кабачки со сметаной или чесночным соусом.