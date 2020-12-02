Беременная Варвара Караулова просит суд прекратить контролировать её ночью

https://static.news.ru/photo/193b0114-34a7-11eb-b36a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Осуждённая за попытку вступить в «Исламское государство» (организация запрещена в России) Варвара Караулова обратилась в суд с просьбой снять с неё ночной надзор.

Девушка просит суд изменить запрет на пребывания вне места жительства с 23:00 до 06:00 мск в связи с беременностью, а также необходимостью соблюдения соответствующего режима сна и отдыха. Об этом рассказал ТАСС адвокат Карауловой Сергей Бадамшин,

В иске сообщается, что правоохранители в течение каждого месяца в ночное время проверяют нахождение Карауловой дома. В частности, в ноябре они посещали её пять раз.

Установленные судом ограничения вредят здоровью как самого административного истца, находящегося в состоянии беременности, так и плода, — сказано в требовании.

4 июня 2020 года по иску ОМВД Кунцевский суд установил административный надзор над Варварой Карауловой на девять лет. Это означает, что в течение всего этого времени ей запрещено выходить из дома с 11 вечера до 6 утра по московскому времени, за исключением случаев, связанных с работой, а также она обязана два раза в месяц отмечаться в полицейском участке, писал NEWS.ru.

Студентку МГУ Варвару Караулову задержали летом 2015 года на турецко-сирийской границе, которую она пыталась пересечь, чтобы попасть в Сирию «к любимому мужчине». По версии следователей, после возвращения в Россию она продолжила общаться с предполагаемым вербовщиком «Исламского государства» (организация запрещена в России) Айратом Саматовым, а также сменила имя на Александру Иванову для повторного побега. Это стало поводом для возбуждения против неё уголовного дела по ч. 1 статьи 30, ч. 2 статьи 205.5 УК (подготовка к участию в деятельности террористической организации).