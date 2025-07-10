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10 июля 2025 в 14:25

Белорусский секрет быстрого ужина — лучшей запеканки еще не придумали

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Это блюдо станет вашим любимым решением для быстрого и вкусного ужина. Нежные слои картофеля, сочная курица и ароматные овощи под сливочной заливкой — настоящий комфорт в одной форме. Минимум усилий, а результат впечатляет!

Ингредиенты:

  • куриное филе — 500 г;
  • картофель — 4 шт.;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • сливки — 200 мл;
  • яйца — 2 шт.;
  • твердый сыр — 100 г;
  • панировочные сухари — 2 ст. л.;
  • сливочное масло — 1 ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • перец черный молотый — по вкусу.

Приготовление:

  1. Курицу нарезать кубиками, обжарить с луком и морковью.
  2. Картофель очистить и нарезать тонкими кружочками.
  3. Форму для запекания смазать маслом.
  4. Выложить слоями: картофель, куриную смесь, картофель.
  5. Смешать сливки, яйца и тертый сыр, залить запеканку.
  6. Посыпать панировочными сухарями.
  7. Запекать 40 минут при 180 °C до золотистой корочки.

Ранее сообщалось о способе разморозить мясо за минуту. Главное — делать это правильно, чтобы сохранить вкус и текстуру продукта.

еда
запеканки
картофель
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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