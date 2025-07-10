Белорусский секрет быстрого ужина — лучшей запеканки еще не придумали

Это блюдо станет вашим любимым решением для быстрого и вкусного ужина. Нежные слои картофеля, сочная курица и ароматные овощи под сливочной заливкой — настоящий комфорт в одной форме. Минимум усилий, а результат впечатляет!
Ингредиенты:
- куриное филе — 500 г;
- картофель — 4 шт.;
- лук репчатый — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- сливки — 200 мл;
- яйца — 2 шт.;
- твердый сыр — 100 г;
- панировочные сухари — 2 ст. л.;
- сливочное масло — 1 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- перец черный молотый — по вкусу.
Приготовление:
- Курицу нарезать кубиками, обжарить с луком и морковью.
- Картофель очистить и нарезать тонкими кружочками.
- Форму для запекания смазать маслом.
- Выложить слоями: картофель, куриную смесь, картофель.
- Смешать сливки, яйца и тертый сыр, залить запеканку.
- Посыпать панировочными сухарями.
- Запекать 40 минут при 180 °C до золотистой корочки.
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