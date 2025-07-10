Белорусский секрет быстрого ужина — лучшей запеканки еще не придумали

Белорусский секрет быстрого ужина — лучшей запеканки еще не придумали

Это блюдо станет вашим любимым решением для быстрого и вкусного ужина. Нежные слои картофеля, сочная курица и ароматные овощи под сливочной заливкой — настоящий комфорт в одной форме. Минимум усилий, а результат впечатляет!

Ингредиенты:

куриное филе — 500 г;

картофель — 4 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

сливки — 200 мл;

яйца — 2 шт.;

твердый сыр — 100 г;

панировочные сухари — 2 ст. л.;

сливочное масло — 1 ст. л.;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу.

Приготовление:

Курицу нарезать кубиками, обжарить с луком и морковью. Картофель очистить и нарезать тонкими кружочками. Форму для запекания смазать маслом. Выложить слоями: картофель, куриную смесь, картофель. Смешать сливки, яйца и тертый сыр, залить запеканку. Посыпать панировочными сухарями. Запекать 40 минут при 180 °C до золотистой корочки.

Ранее сообщалось о способе разморозить мясо за минуту. Главное — делать это правильно, чтобы сохранить вкус и текстуру продукта.