«Бейте тревогу»: терапевт рассказал, какая онкология проявляется икотой Терапевт Жито: частая икота может оказаться симптомом рака мозга или желудка

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Продолжительные и частые приступы икоты, от двух раз в неделю и дольше 10 минут, могут быть симптомами онкологических заболеваний пищевода, желудка или головного мозга, рассказал NEWS.ru терапевт Алексей Жито. По его словам, в подобных случаях стоит «бить тревогу».

Помимо физиологических причинами икоты могут быть онкологические заболевания пищевода, желудка, головного мозга. В частности, головной мозг происходит раздражение афферентных волокон и центров икоты в гипоталамусе и продолговатом мозге. Также это может быть прием химиотерапевтических препаратов, лучевое воздействие на больную область, например, при лечении рака молочных желез у женщин, — подчеркнул Жито.

Медик добавил, что икота сопровождает ряд гастроэнтерологических заболеваний, особенно при сопутствующей пневмонии, за счет воспаления и избыточной афферентной иннервации из данных мест, а также при инфаркте миокарда и перикардите.

Врач также заявил, что икота иногда является не физиологическим проявлением, если происходит обратный ток воздушных масс и их перераспределение, из-за чего возникают соответствующие симптомы, зачастую болевые. Жито подытожил, что кратковременная икота является «относительно не страшным явлением».

Невролог Александр Евдокимов ранее рассказал, что если человек замечает, что стал чаще зевать, ему следует немедленно обратиться к врачу. По его словам, данное явление возникает после инсультов. Он добавил, что зевание может предшествовать инфарктам.