Терапевт назвал заболевания, которые сопровождаются икотой Терапевт Жито: икоту вызывают раздражение блуждающего нерва и болезни ЖКТ

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Икоту вызывают неправильная работа ЖКТ, в том числе размножившиеся в желудке и двенадцатиперстной кишке бактерии, а также раздражение одной из веток блуждающего нерва, рассказал NEWS.ru терапевт Алексей Жито. Медик отметил, что у явления есть и физиологические причины: попадание из теплого помещения в холодное.

Выход из теплого помещения в холодное, когда мышцы всего организма начинают быстро сокращаться. Заглатывание большого количества воздуха. Неправильная работа ЖКТ, когда в желудке и двенадцатиперстной меняется PH, размножаются бактерии, выделяя газообразные вещества, повышая давление в желудке. Раздражение веток блуждающего нерва, что является обычной причиной икоты в силу приема различных препаратов, алкоголя, — подчеркнул Жито.

Врач добавил, что икота иногда является не физиологическим проявлением, если происходит обратный ток воздушных масс и их перераспределение, из-за чего возникают соответствующие симптомы, зачастую болевые. Жито подытожил, что кратковременная икота является «относительно не страшным явлением».

Невролог Александр Евдокимов ранее рассказал, что если человек замечает, что стал чаще зевать, ему следует немедленно обратиться к врачу. По его словам, данное явление возникает после инсультов. Он добавил, что зевание может предшествовать инфарктам.