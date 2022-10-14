Ревматических заболеваний существует около 150 видов. По распространенности болезни уступают место только раку, сахарному диабету, заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Одна из самых коварных патологий этой группы — болезнь Бехтерева, или анкилозирующий спондилит (АС). Ее симптоматику можно легко спутать с обычным остеохондрозом, заболевание сложно диагностировать и лечить. NEWS.ru изучил, как развивается патология и можно ли остановить процесс
Что представляет собой болезнь
Болезнь Бехтерева — это воспаление межпозвонковых суставов, за которым следует их «окостенение» и неподвижность. Позвоночный столб как бы оказывается в жестком футляре. Происходит укорочение и искривление позвоночника, появляется сутулость. В результате человеку становится сложно выполнить элементарные действия. Например, нагнуться за упавшим предметом.
В России, по официальным данным, анкилозирующий спондилит выявлен у 0,1–0,6% взрослых. Реальное количество таких пациентов может быть в 10 раз больше. Причина — низкая выявляемость. От появления первых симптомов до постановки диагноза в среднем проходит 8 лет. Больные в среднем 7 раз обращаются к разным специалистам, прежде чем им поставят правильный диагноз, сообщает врач-ревматолог Анна Бочкова в своем научном исследовании «Почему диагноз „анкилозирующий спондилит“ ставится поздно».
Один из первых симптомов болезни Бехтерева — боль в спине. Человек может ее долго игнорировать, оправдывая значительным количеством случайных факторов: неудобная поза, переутомление, растяжение, последствия сквозняка, жёсткое сиденье или мягкая постель, сообщил NEWS.ru главный ревматолог России Евгений Насонов. Но главное отличие болезни Бехтерева от других заболеваний позвоночника — боль усиливается в состоянии покоя, а при движении затихает. Как сообщила главный внештатный ревматолог Калининградской области Юлия Грабовецкая, самыми болезненными периодами в сутках для человека с этим диагнозом являются ночь и раннее утро, когда физическая активность отсутствует.
Болезнь Бехтерева — заболевание, которое, как правило, встречается у молодых людей в возрасте от 15 до 45 лет, то есть тогда, когда человек деятелен, энергичен и нуждается в физической активности, утверждает профессор кафедры терапии и ревматологии имени Эйхвальда, замдиректора по научной работе НИИ ревматологии ФГБОУ ВО СЗГМУ имени Мечникова МЗ РФ Инна Гайдукова.
Впервые возникшие боли обычно носят ноющий характер, появляются утром и исчезают при физической нагрузке в течение 1–2 часов, в связи с чем зачастую игнорируются заболевшим. К тому же в начале заболевания боль иногда носит довольно слабый характер и нарастает постепенно. Тот факт, что боль быстро проходит от движения или приема обезболивающих препаратов, также снижает мотивацию посещать врача и искать причину плохого самочувствия.
Причины заболевания
Синдром Бехтерева — хроническое ревматологическое заболевание аутоиммунного характера. Проще говоря, оно возникло из-за того, что иммунная система атакует суставы человека, ошибочно принимая их клетки за чужеродные. Причины большинства аутоиммунных расстройств до сих пор не установлены. Наследственная предрасположенность играет не последнюю роль.
Болезнь Бехтерева — заболевание, возникающее из-за наличия гена HLA B-27, провоцирующего сбой иммунитета, разрушающего суставы. По непонятным пока причинам защитные клетки, которые должны перехватывать проникающие в организм возбудители заболевания, атакуют прежде всего суставы позвоночника и другие ткани. Это вызывает в пораженных структурах воспалительные реакции, которые в дальнейшем могут привести к деформации и потере подвижности позвоночника или суставов.
В отдельных случаях симптомы Болезни Бехтерева могут проявляться рано, в 15–16 лет. Зачастую, подростки склонны не обращать внимания на собственную боль или не говорить об этом родителям, дабы не расстраивать их, не показаться уязвимыми. Родители же, в свою очередь, могу списывать сутулость ребенка на юношеский сколиоз или на сгорбленность при работе или играх за компьютером.
Болезнь Бехтерева имеет 4 стадии, в зависимости от сохраненной подвижности позвоночника и суставов. На первой стадии человека беспокоят боли, но он полностью подвижен. На последней — спина становится практически плоской, шейный отдел выдается вперед, подбородок прижат к груди.
Кроме позвоночника и суставов иногда наблюдается поражение различных органов и систем. Чаще всего поражаются глаза — в 30% случаев. Симптомы — боль и покраснение, слезотечение, светобоязнь, затуманивание зрения. В таких случаях больные должны наблюдаться не только у ревматолога, но и у офтальмолога, об этом говорится в научном исследовании.
Также из-за поражения суставов, связывающих ребра с грудными позвонками уменьшается вентиляции легких, что способствует развитию хронических поражений респираторного тракта — бронхит, пневмония, трахеит.
Как лечить болезнь Бехтерева
Заболевание это пока неизлечимо. Полностью остановить патологический процесс невозможно. Можно лишь значительно отсрочить наступление тяжелой фазы.
Терапия направлена на уменьшение воспаления и болей, сообщает врач-ревматолог Анна Бочкова. Для этого используются нестероидные противовоспалительные препараты, иммунодепрессанты. Также в последнее время применяются блокаторы ФНО-α. Они также обладают противовоспалительным эффектом, отмечает Бочкова.
Они не излечивают заболевания, но позволяют уменьшить воспаление и связанную с ним боль, что ведет к сохранению нормальной осанки и функции суставов, — сообщает врач.
Регулярные занятия лечебной физкультурой также помогают больным. Физические упражнения обеспечивают сохранение подвижности позвоночника, не позволяя позвонкам срастаться между собой. Пациенты, регулярно занимающиеся физкультурой, длительно сохраняют относительно хорошее функциональное состояние и способность работать, несмотря на продвинутые стадии заболевания, отмечает Анна Бочкова.
Несмотря на лечение, большинство пациентов с болезнью Бехтерева испытывают почти постоянно повышенную утомляемость, скованность и боли в различных отделах позвоночника. По словам доктора Бочковой, таким больным важно планировать свой отдых, заботиться о здоровье и регулярно обращаться к врачу. Постоянный медицинский контроль позволяют врачу выявить любые отклонения и изменения в работе организма, предотвратить осложнения от проводимого лечения, выявить внесуставные поражения других органов и систем.