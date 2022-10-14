Маскируется под остеохондроз: что нужно знать о болезни Бехтерева Неизлечимое аутоиммунное заболевание поражает до 6% человеческой популяции

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Ревматических заболеваний существует около 150 видов. По распространенности болезни уступают место только раку, сахарному диабету, заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Одна из самых коварных патологий этой группы — болезнь Бехтерева, или анкилозирующий спондилит (АС). Ее симптоматику можно легко спутать с обычным остеохондрозом, заболевание сложно диагностировать и лечить. NEWS.ru изучил, как развивается патология и можно ли остановить процесс

Что представляет собой болезнь

Болезнь Бехтерева — это воспаление межпозвонковых суставов, за которым следует их «окостенение» и неподвижность. Позвоночный столб как бы оказывается в жестком футляре. Происходит укорочение и искривление позвоночника, появляется сутулость. В результате человеку становится сложно выполнить элементарные действия. Например, нагнуться за упавшим предметом.

В России, по официальным данным, анкилозирующий спондилит выявлен у 0,1–0,6% взрослых. Реальное количество таких пациентов может быть в 10 раз больше. Причина — низкая выявляемость. От появления первых симптомов до постановки диагноза в среднем проходит 8 лет. Больные в среднем 7 раз обращаются к разным специалистам, прежде чем им поставят правильный диагноз, сообщает врач-ревматолог Анна Бочкова в своем научном исследовании «Почему диагноз „анкилозирующий спондилит“ ставится поздно».

Один из первых симптомов болезни Бехтерева — боль в спине. Человек может ее долго игнорировать, оправдывая значительным количеством случайных факторов: неудобная поза, переутомление, растяжение, последствия сквозняка, жёсткое сиденье или мягкая постель, сообщил NEWS.ru главный ревматолог России Евгений Насонов. Но главное отличие болезни Бехтерева от других заболеваний позвоночника — боль усиливается в состоянии покоя, а при движении затихает. Как сообщила главный внештатный ревматолог Калининградской области Юлия Грабовецкая, самыми болезненными периодами в сутках для человека с этим диагнозом являются ночь и раннее утро, когда физическая активность отсутствует.

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Болезнь Бехтерева — заболевание, которое, как правило, встречается у молодых людей в возрасте от 15 до 45 лет, то есть тогда, когда человек деятелен, энергичен и нуждается в физической активности, утверждает профессор кафедры терапии и ревматологии имени Эйхвальда, замдиректора по научной работе НИИ ревматологии ФГБОУ ВО СЗГМУ имени Мечникова МЗ РФ Инна Гайдукова.

Впервые возникшие боли обычно носят ноющий характер, появляются утром и исчезают при физической нагрузке в течение 1–2 часов, в связи с чем зачастую игнорируются заболевшим. К тому же в начале заболевания боль иногда носит довольно слабый характер и нарастает постепенно. Тот факт, что боль быстро проходит от движения или приема обезболивающих препаратов, также снижает мотивацию посещать врача и искать причину плохого самочувствия. Инна Гайдукова профессор кафедры терапии и ревматологии им. Э. Э. Эйхвальда, зам директора по научной работе НИИ ревматологии ФГБОУ ВО СЗГМУ им И. И. Мечникова МЗ РФ

Причины заболевания

Синдром Бехтерева — хроническое ревматологическое заболевание аутоиммунного характера. Проще говоря, оно возникло из-за того, что иммунная система атакует суставы человека, ошибочно принимая их клетки за чужеродные. Причины большинства аутоиммунных расстройств до сих пор не установлены. Наследственная предрасположенность играет не последнюю роль.

Болезнь Бехтерева — заболевание, возникающее из-за наличия гена HLA B-27, провоцирующего сбой иммунитета, разрушающего суставы. По непонятным пока причинам защитные клетки, которые должны перехватывать проникающие в организм возбудители заболевания, атакуют прежде всего суставы позвоночника и другие ткани. Это вызывает в пораженных структурах воспалительные реакции, которые в дальнейшем могут привести к деформации и потере подвижности позвоночника или суставов.

В отдельных случаях симптомы Болезни Бехтерева могут проявляться рано, в 15–16 лет. Зачастую, подростки склонны не обращать внимания на собственную боль или не говорить об этом родителям, дабы не расстраивать их, не показаться уязвимыми. Родители же, в свою очередь, могу списывать сутулость ребенка на юношеский сколиоз или на сгорбленность при работе или играх за компьютером.

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Болезнь Бехтерева имеет 4 стадии, в зависимости от сохраненной подвижности позвоночника и суставов. На первой стадии человека беспокоят боли, но он полностью подвижен. На последней — спина становится практически плоской, шейный отдел выдается вперед, подбородок прижат к груди.

Кроме позвоночника и суставов иногда наблюдается поражение различных органов и систем. Чаще всего поражаются глаза — в 30% случаев. Симптомы — боль и покраснение, слезотечение, светобоязнь, затуманивание зрения. В таких случаях больные должны наблюдаться не только у ревматолога, но и у офтальмолога, об этом говорится в научном исследовании.

Также из-за поражения суставов, связывающих ребра с грудными позвонками уменьшается вентиляции легких, что способствует развитию хронических поражений респираторного тракта — бронхит, пневмония, трахеит.

Как лечить болезнь Бехтерева

Заболевание это пока неизлечимо. Полностью остановить патологический процесс невозможно. Можно лишь значительно отсрочить наступление тяжелой фазы.

Терапия направлена на уменьшение воспаления и болей, сообщает врач-ревматолог Анна Бочкова. Для этого используются нестероидные противовоспалительные препараты, иммунодепрессанты. Также в последнее время применяются блокаторы ФНО-α. Они также обладают противовоспалительным эффектом, отмечает Бочкова.

Они не излечивают заболевания, но позволяют уменьшить воспаление и связанную с ним боль, что ведет к сохранению нормальной осанки и функции суставов, — сообщает врач.

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Регулярные занятия лечебной физкультурой также помогают больным. Физические упражнения обеспечивают сохранение подвижности позвоночника, не позволяя позвонкам срастаться между собой. Пациенты, регулярно занимающиеся физкультурой, длительно сохраняют относительно хорошее функциональное состояние и способность работать, несмотря на продвинутые стадии заболевания, отмечает Анна Бочкова.

Несмотря на лечение, большинство пациентов с болезнью Бехтерева испытывают почти постоянно повышенную утомляемость, скованность и боли в различных отделах позвоночника. По словам доктора Бочковой, таким больным важно планировать свой отдых, заботиться о здоровье и регулярно обращаться к врачу. Постоянный медицинский контроль позволяют врачу выявить любые отклонения и изменения в работе организма, предотвратить осложнения от проводимого лечения, выявить внесуставные поражения других органов и систем.