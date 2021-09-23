Бастрыкин: силовики предотвратили нападение на школу в Красноярском крае

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Федеральная служба охраны президента подала иск на компании, которые занимались строительством и реставрацией объектов резиденции в Ново-Огарёво. ФСО требует с застройщиков более миллиарда рублей, сообщает «Коммерсант».

Иск будет рассматривать Никулинский районный суд в Москве. Претензии ФСО на 1 млрд 267 млн 439 тысяч рублей адресованы главе «Балтстроя» Дмитрию Сергееву; топ-менеджерам фирмы «Климат Проф», входившей в этот...