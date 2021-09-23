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Бастрыкин: силовики предотвратили нападение на школу в Красноярском крае

06:42, 24 сентября 2021
Бастрыкин: силовики предотвратили нападение на школу в Красноярском крае Александр Бастрыкин Фото: Russian Investigative Committee/Global Look Press
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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что в Красноярском крае силовики задержали молодого человека, который готовил нападение на школу. Деталей несостоявшегося нападения он не привёл, сообщает ТАСС.

В Красноярском крае предотвращено нападение на школу, и задержан молодой человек, который намеревался совершить подобное, — подчеркнул Бастрыкин.

Глава СКР добавил, что в различных регионах РФ за последние годы на учебные заведения совершено порядка десяти нападений.

Ранее стало известно, что утром 20 сентября произошла стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). Огонь по учащимся открыл 18-летний студент вуза, предположительно, Тимур Бекмансуров. В результате стрельбы погибли шесть человек, пострадали 43.

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