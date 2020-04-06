Башкирскую клиническую больницу закрыли на карантин

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Минздрав Башкортостана сообщил о введении новых мер из-за распространения коронавируса. Республиканскую клиническую больницу закрыли на карантин.

Причиной стала внебольничная пневмония пяти врачей и двух пациентов учреждения, передаёт РИА Новости. При этом заражение COVID-19 у них ещё не подтвердили.

В настоящий момент все заболевшие направлены в инфекционную больницу, их состояние медики оценивают как удовлетворительное.

Клиническая больница приостановила приём пациентов, но персонал продолжит выполнять свои обязанности.

На сегодняшний день в мире насчитывается 1 275 542 инфицированных коронавирусом, умерли 66 498, выздоровели 262 985 человек. За последние сутки в России подтверждено 954 случая COVID-19 в 49 регионах. Всего в стране зарегистрировано 6343 заболевших в 80 регионах. Число выписанных пациентов увеличилось до 406.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Москве от коронавирусной инфекции вылечились ещё 12 пациентов. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По словам чиновницы, у всех выписанных повторные тесты на COVID-19 показали отрицательный результат.