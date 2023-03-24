Байдена призвали начать переговоры с КНДР из-за ядерного беспилотника Военэксперт Суконкин призвал Байдена начать переговоры с КНДР из-за ядерного беспилотника

Фото: Katherine Cheng/Global Look Press

Джо Байден

Военный обозреватель Алексей Суконкин заявил NEWS.ru, что президенту США Джо Байдену стоит начать переговоры с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном на фоне испытаний Пхеньяном подводного беспилотника, предположительно, способного нести ядерную боеголовку. Эксперт добавил, что КНДР способна уничтожить цель в любой точке США.

На месте президента США Джо Байдена я бы начал договариваться с Кимом, слишком серьезные у него намерения. Все думают, что он просто играет, пуляя прекрасные ракеты, способные нести ядерный заряд. А кто знает, какая там мощность? Килотонна или мегатонна? КНДР может уничтожить цель в любой точке США, — добавил Суконкин.

По его словам, КНДР в первую очередь может нанести удар испытанными недавно подводными беспилотниками по американским островам Гуам (неинкорпорированная организованная территория) и Гавайи (одноименный штат США). При этом использование морского беспилотника едва ли поможет КНДР успешно бороться с авианосными ударными группами ВМС США, так как корабли могут находиться на расстоянии в десятки или сотни километров. Суконкин подчеркнул, что эффективность ядерного оружия против флота переоценена.

Ранее государственное радио «Голос Кореи» сообщило, что КНДР 21 марта провела испытания новой системы подводного ядерного оружия. Речь идет о боевых беспилотных аппаратах, предназначенных для уничтожения морских группировок противника.