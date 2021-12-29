«Может, на хлеб тоже сделать»: юрист о налоговом вычете за покупку авто

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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал на своём сайте данные исследования об ожиданиях россиян от 2022 года. Как выяснилось, 34% считают, что следующий год будет лучше для нашей страны, чем 2021 год. Ещё 39% респондентов ответили, что год будет таким же, как и предыдущий, а 21% считают, что ситуация станет скорее хуже.

Говоря о возможных позитивных изменениях в следующем году, 22% россиян заявили, что ожидают улучшения в ситуации с коронавирусом. 11% ждут повышения уровня жизни, 9% — снижения цен и контроля за...