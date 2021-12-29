«Может, на хлеб тоже сделать»: юрист о налоговом вычете за покупку авто

Вместо того чтобы вводить налоговый вычет при покупке автомобиля, следует бороться с повышением цен. Такие меры будут куда действеннее, заявил в разговоре с NEWS.ru автоюрист Дмитрий Славнов. Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов обратился к главе Минтруда Антону Котякову с предложением ввести налоговый вычет для автовладельцев.
Может быть, на хлеб тоже налоговый вычет сделать. Мне кажется, нужно не налоговые вычеты делать, а бороться с повышением цен. Это будет куда действеннее. У нас январь на носу, сейчас, наверное, цены вырастут. Машин сейчас и так очень много, — сказал Славнов.
Ранее Орлов в письме к главе Минтруда Котякову напомнил, что граждане имеют права получать вычеты после покупки квартиры или дома и это является весовым инструментом в вопросе материальной поддержки россиян, при этом налоговый вычет при покупке автомобиля не предусмотрен. Он предлагает ввести вычет суммой до 1 млн рублей при покупке личного автомобиля и дать возможность россиянам единожды вернуть до 130 тысяч рублей.