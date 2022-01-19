Автоэксперт рассказал, как убрать из дворов брошенные автомобили

Нередко во дворах домов можно увидеть брошенные и разукомплектованные автомобили, которыми никто не пользуется. Убрать их можно только в том случае, если эти транспортные средства представляют какую-то опасность, а их хозяин не найден, рассказал в беседе с NEWS.ru президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин. Инициировать такую процедуру могут сами жители, обратившись в полицию или административную инспекцию.

Если вы считаете, что автомобилем не пользуются и он портит вид вашего двора, люди режутся о торчащие осколки стёкол или торчащую педаль тормоза, то нужно обращаться в полицию или административную инспекцию для установления собственника и приведения машины в порядок. Если собственник не будет установлен, то суд признает машину бесхозяйной — такой термин есть в Гражданском кодексе, — после чего её уберут и утилизируют, — сказал Травин.

Он подчеркнул, что брошенный автомобиль может стоять во дворе сколько угодно, если он не представляет ни для кого опасности. По закону обязать пользоваться транспортным средством нельзя, власти могут заставить владельца лишь привести автомобиль в порядок, «если из него течёт масло и бензин», а сама машина представляет опасность, например, для детей, которые «играют и царапаются за какие-то выступающие части».

Ранее автоэксперт Сергей Канаев рассказал, что россияне в будущем будут чаще пользоваться каршерингом или пересядут на китайские модели Haval и Cherry из-за роста стоимости автомобилей на рынке. Специалист убеждён, что Китай сможет использовать мировой дефицит микрочипов и «забрать очень большую часть автопрома».