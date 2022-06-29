Автоэксперт поддержал отказ Минфина снизить пошлины на ввоз иномарок Автоэксперт Пастушенко поддержал отказ Минфина снизить пошлины на ввоз иномарок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Идея снизить пошлину на ввоз подержанных иномарок из-за границы до 5% приведет к тому, что пользоваться такой льготой будут не частные лица, а перекупщики, считает автоэксперт Максим Пастушенко. В разговоре с журналом «Компания» он предположил, что доставлять в Россию таким образом будут в основном «адские ведра».

Таможенная пошлина в 5% — это красиво, но реально ввозить машины на таких условиях будут не частные лица для себя, а перекупщики. Причем ввозить будут адские «ведра», которые спрос, достигающий у нас 3,5 млн машин в год, все равно не удовлетворят. И дешевле машины в России от этого не станут, потому что перекупщики будут продавать их тут по таким же, нынешним ценам, — заверил Пастушенко.

При этом, отметил автоэксперт, из-за введения подобной инициативы официальные поставщики окажутся в неравных условиях и могут потерять работу. Он считает, что разрабатываемые правительством новые схемы ввоза машин в страну рано или поздно восстановят автоиндустрию. Пастушенко назвал российский рынок крайне привлекательным для зарубежных производителей и предположил, что западные компании обязательно вернутся в Россию.

Ранее Минфин не поддержал инициативу о введении льготной ставки ввозной пошлины в размере 5% на один автомобиль в течение пяти лет. Это следует из ответа министра финансов РФ Антона Силуанова на запрос депутата Ивана Сухарева.