Автоэксперт оценил отказ АвтоВАЗа от Lada Xray и назвал ее аналоги В Национальном автомобильном союзе заявили, что россияне не заметят отсутствия Lada Xray

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аdтомобиль Lada Xray Cross в автосалоне дилерского центра Lada в Москве

Lada Xray выглядит лучше, чем платформа в виде Renault, но отказ АвтоВАЗа от перезапуска ее производства — ожидаемая новость на фоне санкций, а россияне не заметят исчезновения на рынке, так как Xray пробыла на конвейере не так долго, заявил NEWS.ru вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. По его словам, аналогами Xray можно назвать Nissan Qashqai и Peоgeot 2008.

По мнению эксперта, Xray — нечто среднее между Renault Sandero и Renault Duster.

Модель Lada Xray — неплохая, выглядела лучше, чем ее платформа в виде Renault. Жаль, что ее не будет, но новость ожидаемая, потому что сложно восстановить выпуск из-за большой зависимости от импортных комплектующих. А российский автомобилист, мне кажется, уже со всем смирился, кроме цены на отечественного производителя. Думаю, что большой утраты отечественный рынок не почувствует. Модель не так долго выпускалась и не была массовой, — подчеркнул он.

Накануне на полях Восточного экономического форума глава АвтоВАЗа Максим Соколов сообщил, что концерн не планирует возобновлять производство Xray из-за слишком большого комплекта компонентов, заблокированного для поставок в Россию, передает ТАСС. Руководитель компании добавил, что весной 2023 года на тольяттинской площадке перезапустят производство обновленной Lada Vesta на собственной платформе АвтоВАЗа.

Ранее Соколов заявил, что концерн не планирует в дальнейшем повышать цены на свои авто, если экономическая ситуация не ухудшится. Глава компании отметил, что себестоимость продукции предприятия и производственных процессов выросла незначительно. Поэтому ценовые параметры, которых на сегодня достиг рынок, увеличиваться не будут.